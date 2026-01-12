Burkina Faso: Pari mutuel urbain du pays - Azèta Sankara devient multimillionnaire à 62 ans

Le conseiller technique représentant le directeur général de la Loterie nationale du Burkina (LONAB), Dieudonné Vebamba, accompagné du directeur régional du Centre, Yamba Jean Zida, ont remis deux chèques d'une valeur de 109 774 000 F CFA à des heureux gagnants du Pari mutuel urbain du Burkina (PMU'B) dont une femme de 62 ans, le vendredi 9 janvier 2026 à 0uahigouya.

La Loterie nationale du Burkina (LONAB), à travers le Pari mutuel urbain du Burkina (PMU'B), a encore fait deux millionnaires dans la cité de Naaba Kango. Il s'agit de Moustapha Rouamba, employé de commerce de profession qui a fait confiance à la Nationale des jeux de hasard et a misé la somme de 1 200 F CFA au 4+1 (Quinté) du 24 décembre 2025. Il a trouvé la bonne combinaison dans l'ordre, empochant ainsi la somme de 21 007 500 F CFA.

La super gagnante du jour c'est Azèta Sankara, également commerçante de profession et âgée de 62 ans. Après plusieurs années de confiance au PMU'B, elle fait désormais partie des millionnaires de la cité de Naaba Kango. Dame Sankara a misé la somme de 1 200 F au 4+1 du 21 décembre 2025. Elle a trouvé la bonne combinaison dans l'ordre et empoche la cagnotte de 88 766 500 F CFA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces deux heureux gagnants ont reçu leurs chèques d'une valeur totale de 109 774 000 F CFA, le vendredi 9 janvier 2026 à 0uahigouya en présence des parents et amis des bénéficiaires des gros lots et d'une délégation de la LONAB venue de Ouagadougou. Très contents, les lauréats du jour n'ont pas caché leur joie devant nos micros. « Je ne peux pas vous expliquer à quel point je suis fière. Les mots me manquent. J'invite les autres parieurs à faire confiance à la LONAB et de garder espoir en continuant toujours de tenter leur chance. Cette somme me permettra de réaliser beaucoup de projets », a indiqué Azèta Sankara.

Croire en ses chances

C'est le représentant du directeur général de la LONAB, le conseiller technique, Dieudonné Vebamba, qui a remis officiellement les chèques aux gagnants. « Nous commençons l'année 2026 sous le signe de la prospérité et du partage. Si nous sommes réunis ce matin c'est pour célébrer la chance, mais aussi la confiance. La confiance mutuelle qui lie la loterie nationale burkinabè à son aimable clientèle de la région de Yaadga. La loterie nationale fait toujours des heureux gagnants. La remise de ces chèques prouve qu'avec la LONAB, tous les rêves peuvent devenir une réalité.

Il faut jouer et croire en ses chances », a-t-il soutenu. M. Vebamba a félicité les heureux gagnants du jour et les a invités à faire de leurs gains, un levier de développement pour leurs familles et leurs communautés. « Quant aux autres parieurs qui n'ont pas encore eu de lots, il ne faut jamais se décourager. Continuez de tenter votre chance, un jour vous serez des millionnaires aussi », a-t-il lancé. Il a conclu en rappelant à l'ensemble de la clientèle que la chance n'est pas un hasard lointain, et qu'elle est à la portée de tous.

« Pour cela, il faut faire confiance à la LONAB. La loterie nationale du Burkina reste toujours fidèle à son slogan : les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso », a-t-il insisté. Tout en réitérant les félicitations chaleureuses de la LONAB aux heureux gagnants et en leur souhaitant d'en faire bon usage, le directeur régional du Centre de la LONAB, Yamba Jean Zida, a invité l'ensemble de la population de Ouahigouya et des localités environnantes à tenter leur chance en pariant sur une diversité de produits qui leur sont offerts.