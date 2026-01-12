Gabon: Mairie de Libreville - Pierre Mathieu Obame Etoughe engagé pour une gouvernance responsable et une administration municipale assainie

À l'occasion des vœux de nouvel an, le Syndicat Libre des Agents de la Mairie de Libreville (SILLAMED) par la voix de son président Geoffrey Madouta, a adressé un message fort à l'ensemble des autorités municipales. Un message qui, tout en saluant les efforts des agents municipaux, met en lumière les premières réformes entreprises par Pierre Mathieu Obame Etoughe, le nouvel édile de la ville, annonçant une ère nouvelle pour l'administration communale.

Dans une allocution empreinte de vérité et de lucidité, le président du SILLAMED a salué les premières décisions courageuses du maire, notamment, le croisement du fichier de la solde avec celui du personnel, une mesure déterminante pour mettre fin au phénomène des agents fictifs, fléau ayant plombé les finances locales pendant des années.

« Le Mairie Pierre Mathieu Obame Etoughe est une personne dynamique. Son arrivée ici dans cette maison va mettre de l'ordre pour le bien de tous. nous saluons son dynamisme, son professionnalisme et surtout son humanisme. Nous allons l'accompagner dans cette tache pour notre honneur vers la félicité de la mairie de Libreville » lance un agent de la mairie tout joyeux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Autre geste fort : la révision des contrats entre la mairie et les prestataires tiers, amorçant une reprise en main des finances publiques locales et la restauration d'une transparence longtemps attendue. Ces initiatives traduisent une volonté claire de rompre avec les pratiques du passé, de lutter contre les privilèges indus et de placer la mairie au service exclusif des citoyens. La démarche du maire s'inscrit dans une vision plus large de modernisation de l'administration municipale, en lien avec les attentes des agents et des partenaires sociaux, qui aspirent à une gestion rigoureuse, équitable et respectueuse des droits.

Le SILLAMED, tout en soulignant certaines attentes encore non satisfaites, a reconnu que le vent du changement souffle enfin sur Libreville, et que le leadership actuel donne des raisons d'espérer une réelle transformation institutionnelle. Dans un contexte où la confiance entre les administrés et leurs dirigeants est à reconstruire, ces premiers pas du maire de Libreville constituent un signal fort. Une volonté de restaurer la dignité de l'administration municipale, d'assainir la gestion des ressources et de redonner ses lettres de noblesse au service public local.

Le chemin reste long, mais la direction semble désormais la bonne. L'edile de la commune de Libreville, capitale politique du Gabon, Pierre Mathieu Obame Etoughe sait où il va. Tout est planifié ou presque pour arriver à bon port comme le veut le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema qui lui fait confiance.