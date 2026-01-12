Maroc: La DIDH lance la mise en oeuvre des projets de partenariat avec les associations

11 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

La Délégation interministérielle aux droits de l'Homme (DIDH) a annoncé, vendredi, le lancement de la mise en oeuvre des projets de partenariat avec les associations de la société civile s'activant dans le domaine des droits humains au titre de l'appel d'offres de l'année 2025.

Ainsi, les projets de 17 associations oeuvrant dans le domaine des droits de l'Homme ont été retenus dans le cadre de cet appel, couvrant l'ensemble des régions du Royaume.

Lors d'une rencontre organisée à cette occasion, le délégué interministériel aux droits de l'Homme, Mohammed El Habib Belkouch, a souligné que la nouvelle stratégie de la DIDH vise à soutenir la présence de la société civile afin de faire entendre la voix du Maroc dans les fora internationaux, aussi bien sur les questions des droits de l'Homme dans le Royaume que sur les causes nationales portées sur la scène mondiale.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir les droits de l'Homme et consolider les acquis réalisés par le Royaume, en vue de renforcer sa place à l'international, a précisé M. Belkouch, mettant en avant le rôle central de la société civile en tant qu'acteur clé en matière de promotion du système national des droits humains.

Pour sa part, le directeur de la planification et des relations avec la société civile au sein de la DIDH, Hamid Achak, a expliqué que les projets retenus s'articulent autour de plusieurs axes stratégiques, dont la consécration de la culture des droits humains, l'interaction avec le système international des droits de l'Homme et l'enrichissement du débat public.

Le processus de sélection a été mené par une commission mixte créée par décision du Délégué interministériel, comprenant des représentants de différents départements ministériels concernés, afin de garantir la transparence et l'efficacité dans le choix des projets soutenus par la DIDH, a expliqué M. Achak.

La Délégation accompagnera ces associations dans la mise en oeuvre de leurs projets, qui portent sur l'organisation de rencontres, de séminaires de formation et d'activités de sensibilisation, a-t-il dit.

