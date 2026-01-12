Maroc: Atelier de formation pour les jeunes maâlems Gnaoua à Casablanca

11 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

L'association Yerma Gnaoua a organisé, jeudi à Casablanca, un atelier de formation pour les jeunes maâlems Gnaoua et ce, dans le cadre du programme "Tamaalmit" visant à préserver le patrimoine gnaoui et assurer la relève.

Ce programme est lancé dans une première étape durant la période du 2 au 9 janvier à Casablanca et Marrakech au profit de six jeunes maâlems Gnaoua. Le but est de les former dans la plus pure tradition de ce genre musical séculaire inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco depuis 2019.

Dans une déclaration à la MAP, le Maâlem Abdeslam Alikane, président de l'association Yerma Gnaoua, a noté que l'art gnaoui n'est pas seulement une musique mais bien plus, une mémoire vivante dont la transmission s'effectue selon des rituels mystiques qui définissent l'appartenance et le sens.

Pour, le Maâlem Alikane, également directeur artistique du Festival Ganoua et musiques des mondes, le programme "Tamaalmit" cherche à préserver l'âme et l'authenticité de la musique Gnaoua en veillant à la transmettre le plus fidèlement possible aux jeunes maâlems.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Et de souligner que la "Tamaalmit" n'est pas un programme occasionnel mais un processus de longue haleine destiné à préserver l'art gnaoui dans toute son entièreté et pureté, d'une génération à l'autre.

Pour sa part, Ayoub Bousta, un jeune maâlem casablancais bénéficiaire de ce programme, a indiqué que l'apprentissage de la musique Ganoua ne se résume pas seulement aux rythmes et notes mais bien plus, en faisant montre de profond respect de l'héritage des grands maîtres de la musique Gnaoua.

D'où, pour lui, l'importance de ce programme qui permet aux jeunes artistes émergents de côtoyer les grands maâlems et de se perfectionner.

Outre les ateliers programmés et encadrés par les maâlems Abdeslam Alikane et Hassan Boussou ainsi que le compositeur Abdellah El Miry, le programme "Tamaalmit" a été marqué dans la soirée par une célébration de l'art Gnaoua, sous la forme d'une "lila" dans la plus pure tradition.

L'association Yerma Gnaoua a vu le jour en 2009 avec l'objectif de veiller à la préservation et la promotion de l'art et de la culture Gnaoua.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.