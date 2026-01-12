Afrique: Le salon 'GITEX Africa' au Maroc - Une plateforme stratégique pour l'accès aux marchés technologiques sur le continent et dans le monde

11 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

Le salon "GITEX Africa", dont la quatrième édition est prévue en avril prochain à Marrakech, offre une "plateforme stratégique pour le développement des partenariats et l'accès aux marchés africains et internationaux", a indiqué le Centre tunisien de promotion des exportations (CEPEX).

Le CEPEX a, à cette occasion, invité les entreprises tunisiennes opérant dans les domaines des technologies et de l'innovation numérique à prendre part à cet évènement continental pour valoriser leurs produits, solutions et services technologiques, promouvoir leur savoir-faire et leurs capacités d'innovation, nouer des relations d'affaires avec des opérateurs économiques, investisseurs et donneurs d'ordre internationaux, et bénéficier d'une visibilité internationale, rapporte la MAP.

Dans un communiqué publié sur son site officiel annonçant l'ouverture des inscriptions pour la participation à GITEX Africa 2026, le CEPEX relève que ce salon constitue aujourd'hui le plus grand espace technologique du continent africain et un rendez-vous international de premier plan dédié aux technologies de l'information, à l'innovation digitale et aux solutions technologiques à forte valeur ajoutée.

Ce salon s'impose comme un "événement de référence" pour les secteurs liés notamment aux technologies de l'information, à l'intelligence artificielle, à la Fintech, à la cybersécurité, au cloud, aux Smart Cities, à la Govtech, à l'Edtech, ou encore à la Healthtech et aux solutions digitales innovantes, ajoute la même source.

La troisième édition de "GITEX Africa", tenue du 14 au 16 avril 2025 à Marrakech, a attiré, selon les chiffres du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, plus de 52.000 visiteurs venus du monde entier. Le nombre d'exposants a dépassé les 1.450, représentant 138 pays, dont 740 startups.

Lire l'article original sur Libération.

