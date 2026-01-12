Maroc: France - Les opportunités d'investissement à Souss-Massa au centre d'une rencontre à Agadir

Le président du Conseil de la région Souss Massa, Karim Achengli, a tenu, vendredi, une rencontre avec une délégation du Consulat de France à Agadir consacrée à l'examen des perspectives d'investissement au niveau de la région.

Tenue en présence de représentants de plusieurs institutions régionales, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des mécanismes de la coopération décentralisée et du renforcement de l'ouverture sur les expériences internationales, indique un communiqué du Conseil régional de Souss-Massa.

Cette réunion a constitué une occasion de mettre en avant les différents atouts économiques dont regorge la région Souss-Massa, ainsi que les opportunités d'investissement incitatives qu'elle offre, tout en permettant un échange de points de vue sur les moyens de renforcer les mécanismes d'investissement, de manière à contribuer à la réalisation d'un développement commun et durable, ajoute la même source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A cette occasion, la délégation du Consulat général de France a exprimé son appréciation pour les potentialités économiques et les infrastructures développées dont dispose la région, saluant la dynamique positive et les transformations qualitatives que connaît la ville d'Agadir, et affirmant sa disposition à organiser des rencontres économiques bilatérales réunissant les acteurs économiques français et leurs homologues de la région Souss-Massa, rapporte la MAP.

Ont pris part à cette rencontre, aux côtés de la délégation française conduite par la consule générale de France à Agadir, Béatrice Lederlé, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services du Souss Massa, le président de la Chambre d'agriculture, le président du Conseil régional du tourisme, ainsi que des représentants du Centre régional d'investissement, et de la Confédération générale des entreprises du Maroc - Souss Massa.