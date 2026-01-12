Afrique: Le Sénégal réaffirme sa position constante sur la question du Sahara marocain

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu, vendredi à Rabat, le Président de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal, El Malick Ndiaye.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec M. Bourita, le responsable sénégalais a réitéré l'engagement de son pays à soutenir l'Initiative Royale pour l'Afrique Atlantique, visant à consolider la sécurité, la stabilité et la prospérité partagée dans cette région.

A cet égard, le Président de l'Assemblée nationale sénégalaise a affirmé que son institution parlementaire est en cours de préparation d'une deuxième session à Dakar pour les mois d'avril ou mai pour lancer l'opérationnalisation de ce processus très important avec 28 pays sur le long de l'Atlantique.

Ce processus, initié en faveur des pays africains enclavés ayant besoin d'accès à des infrastructures portuaires et aéroportuaires, reflète les valeurs de solidarité et de partage qui unissent les pays du continent et démontre que l'Afrique a pris son destin en main, a-t-il ajouté.

S'agissant de la question de l'intégrité territoriale du Royaume, M. Ndiaye réaffirmé la position constante de soutien du Sénégal à l'intégrité territoriale du Maroc et à l'initiative marocaine d'autonomie. Il a tenu, à cet égard, à féliciter le Royaume suite à l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2797 sur le Sahara marocain, tout en rappelant le soutien constant du Sénégal à ce sujet.

Evoquant ses entretiens avec M. Bourita, le responsable sénégalais a indiqué que les deux parties ont échangé sur des questions d'intérêt commun, portant notamment sur le renforcement de la coopération entre le Sénégal et le Maroc, en particulier dans les domaines économique, social, religieux et culturel.

Il s'est félicité, de surcroît, de l'excellence des relations entre les deux pays, soulignant l'importance des visites bilatérales de haut niveau pour raffermir davantage la coopération sud-sud, mettant en avant la portée de la prochaine visite au Maroc du Premier ministre sénégalais, dans le cadre de la 15e Grande Commission Mixte dont le niveau de représentation a été porté à celui des chefs de gouvernement.

M. Ndiaye a, par ailleurs, hautement salué le Royaume pour l'excellente organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (Maroc-2025), une édition qui, a-t-il soutenu, "va être inscrite dans les annales du football mondial et inspirer beaucoup d'autres pays à travers le monde".