Afrique: CAN 2025 / Franck Kessié après l'élimination - « On apprendra de cette défaite et on reviendra plus forts »

11 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Au lendemain de l'élimination de la Côte d'Ivoire en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, le capitaine des Éléphants, Franck Kessié, a pris la parole pour adresser un message de gratitude et d'espoir au peuple ivoirien. Battue par l'Égypte (3-2) samedi 10 janvier 2026 à Agadir, la sélection nationale quitte la compétition au terme d'un match intense et disputé jusqu'aux derniers instants.

Dans son message publié ce dimanche 11 janvier 2026, le milieu de terrain ivoirien n'a pas caché la déception ressentie par le groupe. « Ce n'est pas le scénario que nous espérions, ni le résultat pour lequel nous avons tant travaillé », a-t-il confié, reconnaissant toutefois la réalité parfois cruelle du football, fait « de hauts, de bas, de rêves et de douleurs ».

Au-delà du résultat, Franck Kessié a tenu à saluer l'engagement et la combativité de ses coéquipiers. Fier d'avoir porté le brassard de capitaine, il a rendu hommage à « des frères qui n'ont jamais cessé de se battre, jusqu'à la dernière minute », soulignant l'état d'esprit irréprochable affiché par les Éléphants tout au long de la compétition.

Le capitaine a également exprimé sa profonde reconnaissance envers les supporters ivoiriens, dont le soutien constant a été, selon lui, une source de motivation et d'énergie. « Vous avez été notre force », a-t-il affirmé, dans un message destiné à rassembler et apaiser après la déception.

Malgré l'élimination, Franck Kessié se projette déjà vers l'avenir avec optimisme. Convaincu du potentiel de la jeune génération ivoirienne, il se réjouit de voir éclore « une nouvelle génération dorée, pleine de talent et d'humilité ». Pour le capitaine des Éléphants, cette défaite doit servir de leçon : « On apprend, on grandit, et on reviendra plus forts », a-t-il conclu, laissant entrevoir des lendemains prometteurs pour le football ivoirien.

