Sénégal: Commercialisation de l'arachide - Serigne Guèye Diop annonce des missions de contrôle pour le respect du prix fixé par l'État

Mbour — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a annoncé le déploiement de missions de contrôle dans les marchés hebdomadaires, pour faire respecter le prix d'achat de l'arachide, fixé par l'État à 305 francs CFA.

"J'ai donné des instructions à la DCI [Direction du commerce intérieur], afin d'avoir un programme particulier avec les chefs de services régionaux pour contrôler le prix de l'arachide dans les 'loumas' [marchés hebdomadaires]", a dit Serigne Guèye Diop.

"Nous nous sommes rendu compte que non seulement il y a des ventes de productions d'arachide sur les 'loumas' - ce qui n'est pas normal -, mais il y a surtout un manque de respect du prix", a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce présidait samedi à Saly (ouest), l'assemblée générale de l'amicale des vérificateurs du contrôle économique.

"Au lieu de 305 francs, qui est le prix officiel, des gens continuent d'acheter l'arachide à 250 francs. Et ça, ce n'est pas acceptable", a martelé Serigne Guèye Diop.

Saluant le travail des vérificateurs du contrôle économique, le ministre a annoncé la création de 13 nouveaux services départementaux de commerce sur l'ensemble du territoire national.

"Grâce au travail important des contrôleurs et des vérificateurs, on a fait économiser à l'Etat 342 milliards de francs, avec la baisse des prix de certains produits", s'est-il réjoui.

Il a aussi annoncé le renforcement des moyens en véhicules et infrastructures pour permettre aux agents de mieux exercer leurs missions.

"Nous voulons les mettre dans d'excellentes conditions", a dit le ministre qui déplore le niveau de délabrement des services régionaux et départementaux du commerce.