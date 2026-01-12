Sénégal: Commercialisation de l'arachide - Serigne Guèye Diop annonce des missions de contrôle pour le respect du prix fixé par l'État

11 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbour — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a annoncé le déploiement de missions de contrôle dans les marchés hebdomadaires, pour faire respecter le prix d'achat de l'arachide, fixé par l'État à 305 francs CFA.

"J'ai donné des instructions à la DCI [Direction du commerce intérieur], afin d'avoir un programme particulier avec les chefs de services régionaux pour contrôler le prix de l'arachide dans les 'loumas' [marchés hebdomadaires]", a dit Serigne Guèye Diop.

"Nous nous sommes rendu compte que non seulement il y a des ventes de productions d'arachide sur les 'loumas' - ce qui n'est pas normal -, mais il y a surtout un manque de respect du prix", a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce présidait samedi à Saly (ouest), l'assemblée générale de l'amicale des vérificateurs du contrôle économique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Au lieu de 305 francs, qui est le prix officiel, des gens continuent d'acheter l'arachide à 250 francs. Et ça, ce n'est pas acceptable", a martelé Serigne Guèye Diop.

Saluant le travail des vérificateurs du contrôle économique, le ministre a annoncé la création de 13 nouveaux services départementaux de commerce sur l'ensemble du territoire national.

"Grâce au travail important des contrôleurs et des vérificateurs, on a fait économiser à l'Etat 342 milliards de francs, avec la baisse des prix de certains produits", s'est-il réjoui.

Il a aussi annoncé le renforcement des moyens en véhicules et infrastructures pour permettre aux agents de mieux exercer leurs missions.

"Nous voulons les mettre dans d'excellentes conditions", a dit le ministre qui déplore le niveau de délabrement des services régionaux et départementaux du commerce.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.