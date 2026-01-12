Sénégal: Plaidoyer pour la mise à disposition de terrains agricoles au profit des 'daaras'

Diourbel — Le vice-président de l'association des sortants du "daara" Roukhou Koki de Diourbel (centre), Serigne Mbacké Touré, a plaidé dimanche pour la mise à disposition de terrains à usage agricole au profit des écoles coraniques), en vue de renforcer leur autonomie alimentaire et économique.

"Nous appelons l'État et les collectivités territoriales à mettre à la disposition des daaras des parcelles à usage agricole pour assurer leur autonomie alimentaire et économique", a-t-il déclaré lors d'une conférence organisée au siège du "daara" Roukhou Koki.

Selon Serigne Mbacké Touré, ces périmètres permettront aux apprenants de développer des activités agricoles et d'élevage susceptibles de générer des ressources financières pour le fonctionnement des écoles coraniques. Il a également indiqué que ces parcelles pourraient servir à l'aménagement de certaines infrastructures nécessaires au fonctionnement des daaras.

M. Touré a par ailleurs plaidé pour l'intégration de la formation professionnelle dans les "daaras", afin de permettre aux apprenants d'acquérir un métier à l'issue de leur formation. Le "daara" Roukhou Koki de Diourbel compte actuellement 1 100 apprenants encadrés par 80 enseignants.

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, présent à la rencontre, a rappelé que le chef de l'État et le Premier ministre ont placé la souveraineté au coeur du développement national. "Cette souveraineté nécessite une éducation civique qui passe par une éducation religieuse", a-t-il expliqué.

Il a indiqué qu'une boulangerie a été installée au sein du "daara" Roukhou Koki, dans le cadre du projet "Mburu Daara Yi", afin d'aider les talibés à se nourrir, tout en leur permettant d'apprendre un métier et de commercialiser le pain dans les quartiers environnants. Le ministre a réaffirmé l'engagement des autorités à accompagner les foyers religieux et invité les municipalités à jouer pleinement leur rôle aux côtés de l'État pour soutenir les écoles coraniques.