Sénégal: Ligue 1 - L'US Gorée poursuit sa dynamique victorieuse, TFC nouveau dauphin

Dakar — L'Union sportive de Gorée, leader de la Ligue 1 de football, a maintenu sa dynamique victorieuse en championnat en décrochant dimanche une sixième victoire à l'issue de la 11e journée du championnat, Teungueth FC occupant provisoirement la place de dauphin grâce à sa victoire dans le derby de Rufisque.

L'US Gorée a dominé (5-0) HLM, dimanche, enregistrant ainsi un sixième succès lui permettant de conforter sa place de leader avec 22 points au compteur.

Après plusieurs matchs nuls, Teungueth FC a renoué avec le succès en remportant (2-0) le derby de Rufisque devant AJEL.

Les "Rouge et Blanc" enregistrent ainsi leur premier revers de la saison et cèdent du coup à leur rival et adversaire du jour la deuxième place du classement.

Les rencontres devant opposer Génération Foot au Casa-Sports de Ziguinchor et Linguère à Cambérène vont clôturer lundi la 11e journée de la Ligue 1.

Voici les résultats enregistrés :

DSC-Pikine (1-1), AJEL-TFC (0-2), HLM-Gorée (0-5), SONACOS-Jaraaf (0-0), USO-Guédiawaye FC (1-1) et Wally Daan-Stade de Mbour (1-0)

Lundi : Génération Foot-Casa et Linguère-Cambérène