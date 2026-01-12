Sénégal: Ligue 2 - Oslo bat l'AS Douanes et s'empare provisoirement de la tête du classement

11 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe d'Oslo FA s'est emparée provisoirement du fauteuil de leader de la Ligue 2 de football, en battant (1-0) l'AS Douanes, ce dimanche, pour le compte de la 11e journée de ce championnat.

Avec cette victoire, Oslo relègue l'AS Douanes à la deuxième place du classement, grâce à une différence de buts favorable, les deux équipes comptant le même nombre de points (19 pts, 4).

En cas de victoire lundi face à l'AS Saloum, Diambars peut devenir à nouveau leader.

Voici les résultats enregistrés

AS Bambey-Jamono de Fatick (1-0), Kafrine-Ndiambour (0-0), Amitié-Port (2-3), AS Douanes-Oslo FA (0-1)

La suite du programme de la 11e journée :

Diambars-Saloum, Teranga SC-NGB, Essamaye-Guelewars, Thiès FC-DUC.

