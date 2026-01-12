Sénégal: Riz de la vallée - Des producteurs pour des conditions d'écoulement plus favorables

11 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ross-Béthio — Des producteurs de riz de la vallée du fleuve Sénégal ont appelé les autorités à créer des conditions plus favorables à l'écoulement du riz local.

"Nous appelons les autorités à mettre en place des conditions favorables à l'écoulement du riz local", a déclaré Baba Diallo, l'un des porte-parole du sous-collège des producteurs de riz du département de Dagana.

S'exprimant lors d'un point de presse organisé samedi à Ross-Béthio, M. Diallo a rappelé plusieurs rassemblements ont été organisés au cours des derniers mois afin d'alerter les autorités sur cette situation.

Des stocks importants de riz issus des dernières campagnes agricoles restent invendues, a-t-il affirmé, ajoutant que les producteurs ont interpellé, à plusieurs reprises, les autorités sur cette situation jugée "préjudiciable au monde rural et à la poursuite des activités agricoles".

M. Diallo et ses camarades riziculteurs plaident pour la mise en place de mécanismes de régulation du marché, à l'image de ceux appliqués à d'autres filières agricoles, afin d'assurer une meilleure commercialisation du riz local.

Ils ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la production de riz pour contribuer à la sécurité alimentaire nationale, tout en appelant les autorités à apporter une réponse rapide à leurs préoccupations.

