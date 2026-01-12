Afrique: Défaite face à l'Égypte - Yacine Idriss Diallo salue l'honneur et l'unité des Éléphants

Battue sur le score de 3 buts à 2 par l'Égypte, samedi 10 janvier 2026, à Agadir, la sélection ivoirienne a vu son parcours s'arrêter au terme d'un match intense et riche en émotions. Au lendemain de cette élimination, le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Yacine Idriss Diallo, a livré un message empreint de dignité, de reconnaissance et d'espoir.

Au-delà du résultat sportif, le patron du football ivoirien a tenu à rendre un vibrant hommage aux joueurs, qualifiés de « valeureux para-commandos », pour leur engagement total tout au long de la compétition. « Ils ont tout donné, du premier au dernier instant », a-t-il souligné, saluant leur courage, leur détermination et leur esprit de sacrifice. Selon lui, les Éléphants ont porté haut les couleurs nationales et n'ont nullement démérité face à un adversaire de taille.

Yacine Idriss Diallo a également exprimé sa profonde gratitude au Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, ainsi qu'à l'ensemble du Gouvernement, pour leur soutien constant et leur attention particulière accordée à l'équipe nationale durant cette aventure. Un appui institutionnel qui, selon lui, a été déterminant dans le moral et la combativité du groupe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'adressant au peuple ivoirien, le président de la FIF a tenu à remercier chaleureusement les supporters pour l'élan de solidarité et l'union sacrée manifestés autour des Éléphants. « Vos prières, vos encouragements et votre foi ont été une véritable source de force », a-t-il déclaré, estimant que l'amour de la Nation a transcendé le simple cadre du résultat sportif.

Dans la douleur de l'élimination, Yacine Idriss Diallo a rappelé que la grandeur d'une équipe se mesure aussi à la dignité et aux valeurs qu'elle défend. Appelant à rester unis et confiants, il a invité les Ivoiriens à se projeter vers l'avenir, avec en ligne de mire la prochaine Coupe du Monde. « La Côte d'Ivoire reste debout, fière et résolument tournée vers l'avenir », a-t-il conclu.