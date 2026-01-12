Djibouti: Le Premier ministre Abiy Ahmed en déplacement au pays pour des échanges de haut niveau

Addis-Abeba — Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a effectué ce matin une visite à Djibouti, où il a été accueilli par le président Ismaïl Omar Guelleh.

À l'occasion, les deux chefs d'État ont mené des consultations de haut niveau portant sur l'évolution du contexte géopolitique régional, les questions de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique, ainsi que sur le renforcement des relations bilatérales.

Les échanges ont également mis l'accent sur l'approfondissement de la coopération entre les deux pays, en particulier dans les secteurs du commerce, de la logistique et du développement.

S'exprimant sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que ces discussions témoignent de l'engagement commun de l'Éthiopie et de Djibouti en faveur de la stabilité régionale, de l'intégration économique et d'une prospérité partagée.