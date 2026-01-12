Cote d'Ivoire: Worodougou - Des sites illégaux d'orpaillage démantelés

11 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La gendarmerie nationale a procédé, les 6 et 8 janvier 2026, au démantèlement de quatre sites illégaux d'orpaillage recolonisés dans les sous-préfectures de Worofla et de Sifié.

Ces opérations, menées par les éléments de l'escadron de Séguéla et des brigades de Kani et de Séguéla, ont permis de détruire huit concasseurs, quatre compresseurs, trois générateurs, quatre motocyclettes, trois rampes de lavage ainsi que des abris de fortune, selon la gendarmerie nationale, qui a donné l'information sur sa page Meta. En outre, divers autres matériels ont également été détruits, parmi lesquels des bidons, des bâches et des bassines, utilisés dans le processus d'extraction illicite.

