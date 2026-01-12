Cote d'Ivoire: « D'abord, les larmes » - Un hymne à la résilience signé Keren Gnaoré

Keren Syntyche Gnaoré, auteure du livre « D'abord, les larmes » et chargée de production des émissions « Showbuzz » et « Friday Show » sur la Nouvelle chaîne ivoirienne (Nci), a présenté, le 5 janvier, dans les locaux de la chaine télévision, son ouvrage de 93 pages publié à Auto-Édition.

Elle a expliqué que la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille, car tout peut basculer lorsqu'on s'y attend le moins. « Dans le chaos, une lumière d'espoir surgit. Lorsque j'ai perdu cet homme que j'aimais, tout s'est effondré. Le vide et la douleur étaient inexplicables.

Son absence transformait chaque matin en une épreuve. Les jours se sont succédé, longs et gris, remplis de chagrin. Mais les larmes, au-delà de la peine, sont aussi un chemin. À travers mon témoignage, je partage avec courage et lucidité cette puissante reconstruction que j'ai expérimentée. Je raconte mon histoire, car le deuil n'est pas une fin, mais une nouvelle naissance. Un parcours pour me relever, accepter la cicatrice et réapprendre pas à pas à vivre pleinement », a-t-elle déclaré.

Keren Syntyche Gnaoré a affirmé que « D'abord, les larmes » est plus qu'un récit de vie : c'est un hymne poignant à l'espoir. « Après la plus grande des tempêtes, la lumière du soleil peut revenir pour illuminer une nouvelle existence », a-t-elle précisé. Un témoignage poignant qui a ému Ange Guéi, directeur général de Nci, présent à la dédicace. « À Nci, nous croyons que chaque histoire a de la valeur. Nous sommes fiers d'accompagner nos talents dans leur expression, qu'elle soit professionnelle ou personnelle (...) », a-t-il conclu.