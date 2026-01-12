Cote d'Ivoire: « D'abord, les larmes » - Un hymne à la résilience signé Keren Gnaoré

11 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Dramous Yeti

Keren Syntyche Gnaoré, auteure du livre « D'abord, les larmes » et chargée de production des émissions « Showbuzz » et « Friday Show » sur la Nouvelle chaîne ivoirienne (Nci), a présenté, le 5 janvier, dans les locaux de la chaine télévision, son ouvrage de 93 pages publié à Auto-Édition.

Elle a expliqué que la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille, car tout peut basculer lorsqu'on s'y attend le moins. « Dans le chaos, une lumière d'espoir surgit. Lorsque j'ai perdu cet homme que j'aimais, tout s'est effondré. Le vide et la douleur étaient inexplicables.

Son absence transformait chaque matin en une épreuve. Les jours se sont succédé, longs et gris, remplis de chagrin. Mais les larmes, au-delà de la peine, sont aussi un chemin. À travers mon témoignage, je partage avec courage et lucidité cette puissante reconstruction que j'ai expérimentée. Je raconte mon histoire, car le deuil n'est pas une fin, mais une nouvelle naissance. Un parcours pour me relever, accepter la cicatrice et réapprendre pas à pas à vivre pleinement », a-t-elle déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Keren Syntyche Gnaoré a affirmé que « D'abord, les larmes » est plus qu'un récit de vie : c'est un hymne poignant à l'espoir. « Après la plus grande des tempêtes, la lumière du soleil peut revenir pour illuminer une nouvelle existence », a-t-elle précisé. Un témoignage poignant qui a ému Ange Guéi, directeur général de Nci, présent à la dédicace. « À Nci, nous croyons que chaque histoire a de la valeur. Nous sommes fiers d'accompagner nos talents dans leur expression, qu'elle soit professionnelle ou personnelle (...) », a-t-il conclu.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.