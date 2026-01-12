Tunisie: Signature d'une convention de partenariat entre l'IRESA et Enactus Tunisie

11 Janvier 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — L'Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA) vient de signer une convention de partenariat avec l'organisation d'entrepreneuriat social,Enactus Tunisie, visant à rapprocher recherche scientifique, innovation et entrepreneuriat au service du développement agricole durable.

Conclu vendredi, cet accord permettra de mobiliser les ressources, les expertises et les infrastructures de l'IRESA pour accompagner les équipes et projets portés par Enactus Tunisie, indique l'IRESA.

Il favorisera également, l'émergence de solutions innovantes à impact dans les secteurs agricole, agroalimentaire et environnemental, et soutenir les chercheurs, doctorants et porteurs de projets innovants.

Pour l'IRESA, ce partenariat stratégique traduit son engagement en faveur d'une recherche appliquée, utile et connectée aux besoins du territoire, tout en renforçant l'accompagnement de la jeunesse, l'innovation responsable et la transformation durable du secteur agricole tunisien.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.