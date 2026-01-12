Sénégal: Commune de Djinaky - Le budget 2026 axé sur l'investissement et l'hydraulique

Le Conseil municipal de Djinaky a tenu, vendredi 09 janvier 2026, une session ordinaire consacrée à l'examen et à l'adoption du budget initial de l'exercice 2026. La rencontre a été présidée par le maire de la commune, M. Alphousseyni Diémé, en présence du Sous-préfet adjoint de l'Arrondissement de Kataba 1, M. Amadou Baba Ndiaye, et de l'honorable députée Mme Awa Faye Sonko, également conseillère municipale.

À l'issue des travaux, le budget 2026 a été adopté à l'unanimité des conseillers présents, soit 41 élus sur un total de 46. Il s'élève à 285 700 000 francs CFA, dont 155 000 000 francs CFA consacrés à l'investissement, représentant 54 % du budget global. Cette orientation budgétaire traduit la volonté des autorités municipales de renforcer les actions structurantes au bénéfice des populations.

Avant l'examen du budget, le Conseil municipal a pris connaissance du rapport d'activités de l'année 2025. Ce document a mis en lumière les différentes interventions de la mairie dans des secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation, l'hydraulique, l'action sociale, ainsi que la jeunesse, le sport et la culture. Le rapport a également souligné la bonne collaboration entre la mairie et le CPRS, notamment dans l'assistance médico-sociale apportée aux couches vulnérables, parmi lesquelles les veuves, les orphelins, les personnes âgées et celles vivant avec un handicap.

Le budget adopté pour 2026 prévoit, entre autres priorités, la poursuite et l'achèvement des chantiers hydrauliques, pour un montant estimé à 100 000 000 francs CFA. Une décision saluée par les conseillers municipaux, compte tenu de l'importance de l'accès à l'eau pour le développement local et l'amélioration des conditions de vie des populations. En présidant la session, le maire Alphousseyni Diémé a exprimé sa satisfaction quant au climat de concertation et de responsabilité qui a prévalu lors des échanges, réaffirmant l'engagement de l'équipe municipale à œuvrer pour un développement harmonieux et inclusif de la commune de Djinaky.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres