Afrique: L'origine africaine de l'humanité confortée par un ancêtre découvert au Maroc, dit une étude

Au Maroc, un nouvel ancêtre de l'humanité vient d'être découvert. Ce sont plusieurs fossiles d'individus, ayant vécu il y a 773 000 ans, qui ont été mis au jour par une équipe de recherche internationale. Elle a publié ses résultats le 7 janvier 2026 dans la revue Nature.

Cette découverte au Maroc et publiée dans la revue Nature, est le fruit de plusieurs décennies de coopération scientifique, explique Abderrahim Mohib, chercheur associé à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine : « C'est un programme qui a associé plusieurs chercheurs de différentes institutions, universités, établissements de recherches marocains, français, espagnols, italiens, allemands, de plusieurs disciplines et sciences. »

« Le nord-ouest de l'Afrique a joué un rôle majeur dans l'histoire évolutive »

Abderrahim Mohib est le directeur marocain de la mission scientifique intitulée « Préhistoire de Casablanca ». Près de Casablanca justement, elle a trouvé lors de fouilles des fragments de mâchoires, de dents et de crânes appartenant à un ancêtre de l'humanité encore inconnu. « Cette découverte souligne en fait que le nord-ouest de l'Afrique a joué un rôle vraiment majeur dans l'histoire évolutive ancienne du genre Homo, à une époque où les changements climatiques offraient périodiquement des corridors écologiques à travers ce qui est aujourd'hui le grand Sahara, renforçant bien sûr l'idée que l'origine de notre espèce est africaine », conclut le chercheur.

Les fossiles de ce nouvel ancêtre de l'humanité présentent une combinaison de caractères primitifs et plus évolués, le plaçant entre des formes anciennes et des lignées récentes de l'évolution humaine.

Le plus vieux fossile d'Homo sapiens - le seul représentant du genre Homo encore vivant aujourd'hui - découvert à Jebel Irhoud (Maroc), date de 300 000 ans. Mais nos ancêtres se seraient séparés bien plus tôt - il y a 750 000 à 550 000 ans - des lignées eurasiennes ayant donné naissance aux Néandertaliens et aux Dénisoviens, deux de nos cousins aujourd'hui disparus. Or, jusqu'à présent, dans l'ouest de l'ancien monde, les principaux fossiles d'homininés archaïques datant de cette époque avaient été retrouvés en Espagne, à Atapuerca.

Daté d'environ 800 000 ans, cet « Homo antecessor » combinait des traits rappelant ceux plus anciens d'Homo erectus et d'autres se rapprochant des Sapiens et des Néandertaliens/Dénisoviens. Ce qui a relancé l'hypothèse, débattue, qu'Homo sapiens aurait vu le jour hors d'Afrique, avant d'y retourner. À noter que les homininés sont un groupe de primates qui comprend les humains actuels (Homo sapiens) et toutes les espèces proches de l'être humain apparues au cours de l'évolution après la séparation avec les chimpanzés.