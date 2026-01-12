Sénégal: Lutte contre la déforestation - « Sakku Yiw » engage le combat à Podor

L'avancée du désert préoccupe l'ONG Sakku Yiw (Action pour l'Espoir), qui a lancé, le week-end dernier à Thioubalel Lao, un important programme de reboisement dans le département de Podor.

Composé de 22 communes, le département de Podor fait face à de sérieux défis climatiques, à l'image du reste du pays. Consciente de cette réalité et déterminée à freiner la dégradation de l'environnement, l'ONG Sakku Yiw a décidé de passer à l'action.

La première phase de ce vaste programme a permis la mise en terre de 10 000 plants. « Cette opération vise à répondre aux effets du changement climatique dans une zone caractérisée par de fortes chaleurs. Le programme ambitionne d'améliorer le cadre de vie des populations et de mobiliser les communautés locales autour de la restauration des écosystèmes », a déclaré Hamidou Hanne, président de l'ONG Sakku Yiw (Action pour l'Espoir).

Selon lui, le projet de reboisement cible plusieurs espaces stratégiques, notamment les centres de santé, les établissements scolaires, les places publiques, les écoles coraniques, ainsi que les Maisons d'arrêt et de correction du département.

Organisation humanitaire engagée dans le soutien aux populations vulnérables, Sakku Yiw n'en est pas à sa première initiative sociale. « L'ONG a déjà réalisé plusieurs actions, parmi lesquelles la construction de puits et de forages, le parrainage de centaines d'orphelins, l'édification d'une dizaine d'écoles, de trois dispensaires en milieu rural, ainsi que la construction d'un orphelinat actuellement en chantier », a rappelé M. Hanne.

Cette démarche a été saluée par les autorités administratives locales, qui ont invité les populations à s'approprier le projet, afin d'assurer la survie et l'entretien des plants mis en terre, condition essentielle à la réussite de cette initiative environnementale.