Afrique de l'Ouest: Mission de la CEDEAO à Bissau - Le ministre Cheikh Niang détaille les échanges avec le commandement militaire

En mission de la Cedeao à Bissau, samedi 10 janvier, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a pris part à des concertations de haut niveau avec les autorités de transition bissau-guinéennes, aux côtés de son homologue sierra-léonais Julius Maada Bio.

Le ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, est revenu sur le contenu des échanges avec le commandement militaire. S'exprimant au micro de la Rts, Cheikh Niang a indiqué qu'un long entretien s'est tenu avec le haut commandement militaire, élargi à certains membres du gouvernement. Selon lui, cette rencontre a permis de passer en revue la situation politique actuelle du pays, marquée par un blocage institutionnel depuis le coup d'État du 26 novembre 2025.

« Le commandement militaire a partagé un document, un mémorandum, sur les actions que le gouvernement bissau-guinéen entend entreprendre pour retrouver la normalité constitutionnelle », a précisé le ministre. Ce document, a-t-il ajouté, fera l'objet d'un examen par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO.

Cheikh Niang a toutefois souligné que la transition de 12 mois annoncée par les autorités en place ne correspond pas à la transition initialement prévue par la CEDEAO, au regard de sa conception et de sa conduite par les militaires. Une observation qui justifie, selon lui, la mise en place d'un mécanisme de suivi par le comité de médiation restreint, dont le Sénégal est membre. Le ministre a également fait savoir que la délégation de la CEDEAO a rencontré plusieurs acteurs politiques détenus ou concernés par la situation post-coup d'État, afin de recueillir leurs avis en faveur d'une transition ouverte, inclusive et apaisée.