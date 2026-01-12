Sénégal: Visite du président Bassirou Diomaye Faye au Koweït - Des « résultats positifs concrets » attendus

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, va effectuer une visite au Koweït du 12 au 14 janvier 2026. Dans une déclaration exclusive au journal « Le Soleil », le chargé d'Affaires de l'Ambassade du Koweït au Sénégal, Abdulrahman Abdullah Al-Shatti, a souligné que la visite du Président permettra d'avoir « des résultats positifs concrets et contribuera significativement au renforcement de la coopération pour le développement économique » entre les deux pays.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, effectue une visite officielle au Koweït du 12 au 14 janvier 2026, à l'invitation de Son Altesse l'émir Cheikh Mechaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a choisi le Koweït pour sa première visite officielle à l'étranger en 2026. Ce choix témoigne de la solidité des relations bilatérales entre les deux pays et de la volonté de Dakar de renforcer ses partenariats économiques pour le développement avec les États du Golfe.

Dans une déclaration exclusive au journal « Le Soleil », le chargé d'Affaires de l'ambassade du Koweït à Dakar, Abdulrahman Abdullah Al-Shatti, a indiqué que « la visite du Président s'inscrit dans le cadre de la politique du Sénégal visant à renforcer la coopération avec des partenaires fiables ». Abdulrahman Abdullah Al-Shatti a rappelé que l'État du Koweït est l'un des principaux partenaires du Sénégal dans le domaine du développement depuis plusieurs décennies, à travers notamment les contributions du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, qui a financé de nombreux projets d'infrastructures, d'agriculture, d'énergie, d'eau, etc.

Le chargé d'Affaires a ajouté que le chef de l'État tiendra, au cours de cette visite, des entretiens officiels de haut niveau avec les autorités politiques du Koweït. Ces rencontres, dit-il, sont consacrées à l'élargissement de la coopération bilatérale et à l'échange de points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

