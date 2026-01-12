Congo-Brazzaville: Transfert, Bryan Passi à la relance à Valenciennes

12 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Le défenseur international de 28 ans quitte le Portugal pour rejoindre le FC Valenciennes.

Désiré de muscler sa défense, Stéphane Moulin mise sur l'international congolais (1m89), qui peut se valoir de son vécu en sélection, en Ligue 1, en Ligue 2, en Israël et au Portugal.

Rappelons qu'il était arrivé à l'été 2024 en deuxième division portugaise, à Mafra, mais n'avait pu empêcher la relégation du club en Liga3.

A Valenciennes, qui évolue en National 1, Passi arrive au sein d'un club en difficultés sportives (13e sur 17, avec 6 défaites et 18 buts encaissés).

Il retrouvera Alain Ipiélé, son co-équipier en sélection congolaise.

La durée du contrat n'a pas été communiquée.

