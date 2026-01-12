Ethiopie: L'identité numérique facilite l'accès des réfugiés aux services essentiels du pays - HCR

Addis-Abeba — L'identité numérique contribue à une planification plus efficace de l'aide humanitaire et favorise l'intégration des réfugiés dans les systèmes nationaux, a indiqué la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR).

S'exprimant lors d'un entretien accordé à l'Agence de nouvelle éthiopienne, la représentante du HCR a réaffirmé le soutien appuyé de l'institution à l'initiative gouvernementale « Éthiopie numérique 2030 », en particulier au système national d'identité numérique FAYDA, qu'elle considère comme un levier essentiel pour une réponse humanitaire plus efficiente et inclusive.

Selon Aissatou Ndiaye, représentante du HCR, l'identification numérique constitue un socle indispensable pour mieux cerner les besoins réels des réfugiés et des personnes déplacées.

« Il est impossible d'apporter une assistance efficace sans une connaissance précise des populations concernées. L'identité numérique constitue le point de départ de solutions durables », a-t-elle expliqué.

Elle a également souligné le caractère universel et inclusif du système FAYDA, indiquant qu'elle dispose elle-même d'une carte d'identité FAYDA, laquelle s'applique aussi bien aux citoyens qu'aux résidents étrangers.

D'après Mme Ndiaye, FAYDA permet un enregistrement numérique précis des individus, facilitant la planification et la fourniture des services humanitaires, tout en limitant les doublons et les risques d'exclusion.

Cette innovation représente par ailleurs une avancée significative en matière d'inclusion sociale et économique, en particulier pour les réfugiés.

Grâce à l'identification numérique et à la proclamation progressiste sur les réfugiés adoptée en 2019, les réfugiés vivant en Éthiopie peuvent désormais accéder à des services essentiels, notamment l'ouverture de comptes bancaires, l'inscription dans les écoles publiques, l'accès aux soins de santé et aux opportunités d'emploi, a-t-elle précisé.

« FAYDA offre une reconnaissance légale, renforce la dignité des réfugiés et leur permet de prendre leur avenir en main tout en contribuant au développement du pays d'accueil », a-t-elle affirmé.

Le HCR estime que l'expérience éthiopienne pourrait constituer un modèle au niveau régional, voire continental, démontrant comment les solutions technologiques peuvent simultanément renforcer la protection humanitaire et consolider les systèmes nationaux.