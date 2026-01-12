Sénégal: Djim Dramé réitère l'engagement des autorités à continuer d'appuyer tous les foyers religieux

Mbacké — Le directeur des Affaires religieuses et de l'Insertion des diplômés en langue arabe, Djim Ousmane Dramé, a réitéré l'engagement des autorités publiques à poursuivre la mise en œuvre de projets et programmes en faveur de l'ensemble des foyers religieux du pays.

"Notre pays est fondé sur des valeurs spirituelles et religieuses [...] Les foyers religieux jouent un rôle important dans la prévention des crises de valeurs et de morale", a-t-il déclaré samedi lors de la cérémonie officielle du Magal de Darou Salam Keur Madiop Sérère, dans le département de Mbacké, en présence de l'adjoint au gouverneur de Diourbel, chargé du développement, Djibril Diop.

Cet événement religieux commémore la rencontre entre Serigne Ismaila Diouf et Serigne Abdoul Ahad Mbacké (1914-1989), troisième khalife général des mourides, survenue en 1984.

Selon M. Dramé, les plus hautes autorités du pays accordent une importance particulière aux foyers religieux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, travaille en étroite collaboration avec les acteurs religieux afin de mieux les accompagner, a assuré le directeur des Affaires religieuses.

Il a insisté sur la contribution des foyers religieux à l'éducation et la formation des jeunes, en vue de bâtir un capital humain de qualité, avant de solliciter des prières pour la stabilité et la cohésion sociale dans le pays.

Serigne Ismaila Diouf a de son côté réitéré une doléance des populations locales relative au bitumage de la route reliant Type à Darou Salam Keur Madiop Sérère, en passant par Ndiéné Lagane. Il a salué la mobilisation et l'engagement des autorités administratives locales pour la bonne organisation du Magal.

Le guide religieux a enfin invité le président de la République et le Premier ministre à poursuivre leur collaboration pour la réussite du projet de société présenté aux populations.