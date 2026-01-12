Afrique: La CAN 2025, un record d'affluence avec déjà 1.116.959 spectateurs

Dakar — La Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 a enregistré une affluence record avec 1.116.959 spectateurs ayant assisté aux matchs dans les 9 stades de la compétition au terme des quarts de finale bouclés ce samedi, rapporte le média marocain francophone en ligne Maroc 360.

"Pas moins de 1.116.959 spectateurs ont assisté à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc-2025, dans les 9 stades de la compétition, au terme des quarts de finale, bouclés ce samedi 10 janvier avec Égypte-Côte d'Ivoire", indique ce média.

Selon ce média en ligne, l'affluence n'avait jamais atteint un tel niveau en 35 éditions, alors qu'il reste encore quatre matchs dans ce tournoi, dont les deux demi-finales devant opposer le Maroc au Nigeria, à Rabat, et l'Égypte au Sénégal, à Tanger.

Le match de classement est prévu à Casablanca, la finale à Rabat.

Maroc 360 signale que 40.219 spectateurs ont assisté au choc Égypte-Afrique du Sud au Grand Stade d'Agadir, 35.165 étaient présents au Grand Stade de Marrakech pour Côte d'Ivoire-Cameroun, 41.672 supporters ont suivi Sénégal-RDC au Grand Stade de Tanger et 32.452 étaient présents pour Algérie-Nigeria à Marrakech.