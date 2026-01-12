Sénégal: Amélioration génétique - 1.050 bovins de race à haut potentiel en lait et viande réceptionnés

Thiès — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a réceptionné 1050 vaches de race guzera et girolando originaires du Brésil, samedi à Thiès, dans le cadre d'un partenariat entre son ministère et le Groupement pour l'amélioration génétique et l'élevage pastorale et extensif au Sénégal (GEPES), a constaté l'APS.

"Les éleveurs pastoraux à travers le GEPES, grâce au partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, ont importé du Brésil, 1050 bovins de race à haut potentiel génétique en lait et viandes", a expliqué Mabouba Diagne.

Selon lui, le gouvernement a mobilisé "une subvention massive" de 1.450 milliards de francs CFA afin de réduire de moitié, le coût d'acquisition pour les éleveurs locaux.

"Cet appui a permis la cession des animaux aux bénéficiaires à un prix subventionné [à hauteur] de 50 % du coût par sujet", a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cela représente une hausse de 114 % de la subvention par rapport à la première opération de 2023, lors de laquelle le GEPES avait importé dans le même cadre un lot de 300 vaches brésiliennes de race guzera, subventionnées par l'État, à hauteur de 675 millions de francs CFA.

M. Diagne a détaillé que "cette opération comprend 400 taureaux guzera, 350 génisses gestantes guzera, 300 génisses gestantes girolando, au total 1050 têtes de bétail".

A l'en croire, "ces efforts consentis par l'État confirment l'intérêt et la place prépondérante que le président de la République et son premier ministre accordent au secteur de l'élevage".

"L'objectif est de passer à 150.000 têtes, parce que, poursuit-il, ces 150.000 [sujets] permettront d'atteindre la souveraineté alimentaire, mais à condition que l'alimentation soit assurée, le vol de bétail enrayé".

Pour lui, l'objectif assigné sera réalisé, grâce à la mise en place de coopératives agricoles communautaires orientées vers l'élevage qui seront des cadres d'intensification des productions.