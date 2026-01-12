Sénégal: Bakel - Un inspecteur appelle la communauté éducative à s'approprier davantage le PAAME

Bakel — L'inspecteur Mamadou Lamine Senghor, point focal du Programme d'amélioration des apprentissages en mathématiques à l'élémentaire (PAAME) à Bakel, appelle les acteurs concernés à s'approprier davantage ledit programme pour sa pérennisation dans ce département de la région de Tambacounda (est).

L'éducation étant une compétence transférée de l'État aux collectivités territoriales, les communautés doivent s'approprier le PAAME, pour la réussite de ce programme et sa pérennisation dans le département de Bakel, a-t-il dit.

"Le socle sur lequel repose cette stratégie globale et les axes d'intervention, c'est la collaboration avec la communauté. Parce que c'est leur projet, l'école appartient à la communauté, donc c'est à eux de prendre les défis, surtout dans un domaine aussi stratégique que l'enseignement des mathématiques", a fait savoir l'inspecteur Mamadou Lamine Senghor.

Il intervenait samedi au cours d'un comité départemental de développement (CDD) portant sur la question de l'amélioration des apprentissages en mathématiques à l'élémentaire.

"On a voulu échanger avec les différents acteurs de l'école pour voir comment améliorer les apprentissages en mathématiques". On a vu à l'exploration des résultats que les taux sont faibles dans les filières scientifiques, donc c'est une raison de plus pour accentuer nos efforts sur l'apprentissage des mathématiques à l'école élémentaire", a relevé le point focal du PAAME à Bakel.

Il a signalé que la stratégie globale arrêtée repose sur un certain nombre d'axes, dont "l'évolution régulière des apprentissages, mais aussi l'amélioration du volume des apprentissages pendant les heures officielles et en dehors des heures officielles".

Selon l'inspecteur Senghor, de cette manière, "les enseignants sont aidés à l'école, mais l'élève aussi est aidé par les facilitateurs dans les cours de renforcements avec des cahiers d'exercices".