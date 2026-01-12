Sénégal: Podor - L'ONG Sakku Yiw lance un programme de reboisement de 10 000 arbres

Podor — Action pour l'Espoir a lancé samedi un programme de reboisement portant sur la plantation de 10 000 arbres dans le département de Podor (nord), une initiative destinée à faire face aux défis climatiques dans cette zone.

"Cette première phase a permis la mise en terre de milliers de plants", 10 000 arbres précisément, pour marquer "le démarrage effectif" de cette initiative "visant à répondre aux effets du changement climatique dans une zone caractérisée par de fortes chaleurs", a expliqué Hamidou Hanne, président de l'ONG Sakku Yiw - Action pour l'Espoir.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de lancement du programme, en présence des autorités administratives, religieuses et locales du département de Podor, dont le préfet Amadoune Diop.

Selon M. Hanne, ce programme vise à améliorer le cadre de vie des populations et à mobiliser les communautés locales autour de la restauration des écosystèmes.

Il a précisé que le projet cible notamment les centres de santé, les établissements scolaires, les places publiques, les "daaras" (écoles coraniques) ainsi que les Maisons d'arrêt et de correction du département.

L'ONG Sakku Yiw - Action pour l'Espoir est une organisation humanitaire engagée dans le soutien aux populations vulnérables, a-t-il rappelé.

"Depuis sa création, SAKKU YIW a réalisé plusieurs actions sociales, parmi lesquelles la construction de puits et de forages, le parrainage de centaines d'orphelins, la construction d'une dizaine d'écoles, de trois dispensaires en milieu rural et d'un orphelinat qui en chantier", a signalé Hamidou Hanne.

Les autorités administratives locales ont salué cette initiative et invité les populations à se l'approprier, afin d'assurer la survie et l'entretien des plants mis en terre.