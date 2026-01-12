Madagascar: Le sport malgache en deuil - Ratafia tire sa révérence !

Une véritable légende du basket et du rugby s'est éteinte hier, alors qu'on le croyait sorti d'affaire après plusieurs hospitalisations. C'est, dira-t-on, le poids de l'âge. Mais à 96 ans, Edmond Rakotoarivelo, plus connu sous le nom de Ratafia, tenait encore bon. Du moins jusqu'à hier, où il a rendu son dernier souffle.

Sa disparition a plongé le petit monde du Stade Olympique de l'Emyrne, qu'il servait depuis plus de 70 ans, dans une profonde tristesse. Un engagement hors du commun, digne de respect, même s'il n'a pas toujours été reconnu à sa juste valeur.

Ratafia ne s'en plaignait presque jamais. Il vouait une passion sans égale au basket, discipline à laquelle il a tout donné, tant au sein du SOE qu'à la tête de l'équipe nationale féminine, qu'il a dirigée de main de maître.

Pour lui, la victoire n'était pas une finalité. Il mettait avant tout en avant les valeurs éducatives du sport. Une qualité qui lui a valu l'estime de tous, notamment lorsqu'il faisait partie des pionniers de l'équipe de rugby à XIII.

Sur le terrain comme en dehors, il était l'homme de toutes les situations. C'est donc un grand homme qui s'en est allé, laissant un vide immense auprès de ses proches et de tous ceux qui l'ont côtoyé, habitués à sa sagesse, à son sens du respect et du devoir.

L'an dernier, il avait décidé de marquer un tournant important de sa vie en célébrant, pour la première fois, son 95e anniversaire. Son corps sera acheminé au gymnase de Mahamasina ce mardi pour une veillée funèbre, avant qu'un dernier hommage ne lui soit rendu mercredi lors d'un culte à la FJKM Amboasarikely Antsahavola.

Il sera ensuite inhumé dans son tombeau familial. À tous ceux à qui il a tant donné, Midi Madagasikara, qui lui avait déjà rendu un vibrant hommage lors d'une journée mémorable à Ivandry, renouvelle ses sincères condoléances.