Madagascar: Handball - Andriamanga Ratsimandao prend les rênes de la fédération

Le Palais des Sports de Mahamasina a accueilli, samedi dernier, l'élection du nouveau président de la Fédération malgache de handball. Au terme d'un scrutin serré, Ratsimandao Andriamanga Herilovasoa a été élu, promettant discipline, transparence et relance des activités de base.

La Fédération malgache de handball a désormais un nouveau président. Samedi, au Palais des Sports de Mahamasina, les représentants des ligues régionales se sont réunis pour élire leur dirigeant.

Quatre candidats étaient en lice, mais c'est Ratsimandao Andriamanga Herilovasoa qui a obtenu la majorité avec six voix. Ses concurrents directs, Andoniaina Henintsoa Guillaume et Razafindredohy Mananjara Jaona, ont chacun récolté cinq suffrages, tandis que Zo Rasolofoson est resté sans voix. Seize ligues régionales ont pris part au scrutin, dont Analamanga, Ihorombe, Atsimo-Andrefana, Betsiboka, Matsiatra Ambony, Analanjirofo, Bongolava, Fitovinany, Sofia, Diana, Melaky, Itasy, Alaotra-Mangoro, Menabe, Boeny,

Amoron'i Mania. La ligue de l'Atsinanana, absente, n'a pas pu prendre part au vote faute de mandataire. Dans son allocution, le nouveau président a insisté sur l'esprit collectif : « Personne ne peut réussir seul, et la fédération appartient à nous tous », a-t-il déclaré, soulignant que celle-ci doit être ouverte à tous.

Officier supérieur de la gendarmerie, GPCE (gendarme principal de classe exceptionnelle), Ratsimandao entend instaurer une discipline stricte afin d'éviter toute forme de discrimination.

Il a annoncé la reprise à zéro des démarches administratives, notamment pour les licences de joueurs, et a invité les ligues à signaler directement les problèmes rencontrés. Parmi ses priorités figurent le renforcement de la coopération avec les ligues régionales, à travers un soutien financier pour leurs déplacements lors des compétitions nationales, et l'encouragement à accueillir des événements sportifs.

Le projet phare reste la construction d'un siège dédié au handball, symbole d'une nouvelle ère pour la discipline. Le président a aussi évoqué la nécessité de développer la pratique dès le milieu scolaire, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que celui de l'Éducation nationale. Autant de chantiers qui traduisent une volonté claire : redonner au handball malgache une place de choix dans le paysage sportif national.