Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France

12 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Coupe de France, 16e de finale

Orléans et Marvin Baudry peuvent nourrir des regrets après leur élimination par Monaco (1-3). En effet, l'USO a dominé les débats avant d'encaisser un but sur la première occasion de l'ASM.

Titulaire, Baudry a été remplacé à la 76e, à 0-1 pour les visiteurs

Nantes est éliminé aux tirs au but par Nice (1-1, puis 3-2). Tylel Tati, remplacé à la 58e, et Junior Mwanga étaient titulaires chez les Canaris.

Côté azuréen, Brad-Hamilton Mantsounga a débuté dans l'axe gauche de la défense des Aiglons Pour sa première apparition chez les pros, le défenseur a livré une bonne prestation.

Aligné au poste de piston droit, Yvan Ikia Dimi marque le but du 2-1 à la 13e et participe au succès 4-1 d'Amiens à Montreuil

Yaël Mouanga était titulaire dans l'axe de la défense centrale lors du carton de Montpellier à Metz (4-0).

Le Mans dispose de Nancy aux tirs au but (4-1) après un match nul 0-0. Titulaire, Nehemiah Fernandez a joué toute la rencontre au centre de la défense à cinq lorraine. L'ancien pensionnaire du centre de formation du PSG a manqué son tir au but.

Rennes se qualifie à Chantilly 3-1. Avec Brice Samba titulaire dans les buts

Les amateurs d'Avranches sont étrillés par Strasbourg (0-6). Aligné au poste de latéral gauche, Steevy Mazikou a souffert avant d'être remplacé à la 72e. Une bonne ouverture pour Sabihi à la 34e. Melvin Zinga était sur le banc lors de l'élimination du SCO Angers par Toulouse (1-1, 5-6 aux tab).

