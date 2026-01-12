Cote d'Ivoire: Korhogo - Les acteurs valorisent les filières agricoles et l'élevage durant une semaine

12 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Ahua Kouakou

La Semaine de l'agriculture et de l'élevage de Korhogo (SAEK) s'est tenue du 23 décembre au 1er janvier dans la capitale de la région du Poro, mobilisant producteurs, éleveurs, experts et décideurs autour des enjeux du développement agro-pastoral.

Tout au long de cette semaine, panels, tables rondes et sessions de formation ont été organisés, en marge d'expositions, de ventes directes, de démonstrations pratiques, ainsi que d'animations culturelles et commerciales, offrant une vitrine aux savoir-faire locaux.

À l'ouverture de ces assises, le commissaire général de la SAEK a souligné que la région du Poro, et particulièrement Korhogo, dispose d'un potentiel agricole et pastoral riche et diversifié. Selon lui, l'agriculture et l'élevage constituent dans cette zone une source majeure d'emplois, de revenus et de sécurité alimentaire, notamment pour les jeunes.

Il a indiqué que l'initiative vise à répondre aux enjeux de valorisation et de structuration des filières, tout en promouvant les savoir-faire locaux et les opportunités économiques du territoire.

Représentant le ministre des Ressources animales et halieutiques, Dr Issif Ouattara a, pour sa part, relevé les nombreux atouts du district des Savanes. Il a rappelé que la région est une terre d'agriculture et d'élevage par vocation, par tradition et par potentiel.

Toutefois, a-t-il précisé, « l'enjeu n'est plus seulement de produire, mais de produire mieux, de transformer localement, d'organiser les acteurs et d'attirer l'investissement ». Dans cette dynamique, a-t-il conclu, « la SAEK s'inscrit pleinement dans cette ambition territoriale en contribuant à positionner notre district comme un espace crédible d'opportunités économiques, d'innovation agricole et de partenariats durables ».

Lire l'article original sur Fratmat.info.

