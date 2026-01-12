Sénégal: Exportations du pays - Une baisse de 53,0% enregistrée en novembre 2025

12 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Au mois de novembre 2025, les exportations du Sénégal se chiffrent à 323,6 milliards de FCFA contre 688,7 milliards de FCFA au mois précédent, soit une diminution de 53,0%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ce résultat est consécutif à la baisse des ventes à l'extérieur d'huiles brutes de pétrole (45,5 milliards de FCFA contre 215,6 milliards de FCFA le mois précédent), des produits pétroliers raffinés (49,7 milliards de FCFA contre 150,1 milliards de FCFA) et d'or non monétaire (95,9 milliards de FCFA contre 145,5 milliards de FCFA).

Toutefois, explique l'Ansd, la hausse des expéditions de phosphates (4,9 milliards de FCFA contre 0,0 milliards de FCFA le mois précédent) et d'engrais minéraux et chimiques (3,1 milliards de FCFA contre 1,8 milliards de FCFA) a atténué l'ampleur de la baisse.

Comparées au mois de novembre 2024, les exportations s'affaiblissent de 28,5%. Leur cumul à fin novembre 2025 se chiffre à 5 109,9 milliards de FCFA contre 3 504,7 milliards de FCFA pour la même période de 2024, soit une hausse de 45,8%.

Les principaux produits exportés, au cours du mois de novembre 2025, sont l'or non monétaire (95,9 milliards de FCFA), les produits pétroliers raffinés (49,7 milliards de FCFA), l'huile brute de pétrole (45,5 milliards de FCFA) et l'acide phosphorique (22,9 milliards de FCFA).

Les principaux clients du Sénégal sont la Suisse (16,1%), les Pays Bas (14,2%), le Mali (13,4%), l'Italie (8,1%) et l'Inde (7,6%).

