Sur la base d'un tableau récapitulatif dressé par les responsables de la Bourse de Tunis, les intermédiaires en bourse ont eu à traiter en 2025 des capitaux de10,756 milliards de dinars.

En Tunisie, les intermédiaires en bourse, sont les agents exclusifs habilités par la loi à procéder à la négociation et à l'enregistrement des valeurs mobilières en bourse pour le compte de leurs clients ou pour leur propre compte. Au total, il y a 19 intermédiaires en bourse en activité en 2025 à la Bourse de Tunis.

Selon les responsables de la Bourse de Tunis, les capitaux qu'ils ont traités en 2025 concernent aussi bien les achats que les ventes et sont afférents aux différents marchés de cette bourse : cote de la bourse, hors cote, enregistrement et déclaration.

Pour ce qui est du marché de la cote, les capitaux traités se sont élevés à 6,120 milliards de dinars à raison de 4,252 milliards de dinars de titres de capital et 1,868 milliard de dinars de titres de créances.

Deux intermédiaires de bourse apparaissent comme les plus dynamiques enregistrant plus de 50% de part de marche. Il s'agit de Tunisie Valeurs (2,292 milliards de dinars, soit 37,44% de part de marché) et MAC SA (1,468 milliard de dinars, soit 23,99% de part de marché).

Quant au marché hors cote, les capitaux traités par les intermédiaires en bourse s'élèvent à 217,305 millions de dinars (MD) répartis entre la cotation électronique pour 11,382 millions de dinars et les enchères pour 205,922 millions de dinars.

A ce niveau, le document de la Bourse de Tunis indique qu'un seul intermédiaire, en l'occurrence MAC SA réalise plus de 50% des capitaux traites . Cet intermédiaire réalise en effet 129,395 MD et se retrouve avec une part de marché de 59,55%. Il est suivi de loin par Union Capital avec 50,914 MD et 23,43% de part de marché.

Au niveau de l'enregistrement, les capitaux traités s'élèvent à 4,378 milliards de dinars. MAC SA a traité 973,747 MD avec une part de marché de 22,24% à. Il est talonné par UIB Finance qui se retrouve avec une part de marche de 20,23% et des capitaux traités de 885,734 MD.

Concernant les opérations de déclaration, les capitaux traités se situent à 40,714 MD. Tunisie Valeurs domine largement le marché avec une part de marché de 97,77% à 39,810 MD.