Sénégal: Rémunération des travailleurs - L'Ansd note une hausse de 2,1% au 3e trimestre 2025

12 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié une enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (Eerh).

Elle informe qu'au troisième trimestre 2025, la masse salariale dans le secteur moderne s'établit à 385,9 milliards de FCFA contre 377,9 milliards de FCFA un an plus tôt, soit une hausse de 2,1%. Cet accroissement fait suite à l'augmentation de la masse salariale dans les secteurs de l'industrie (+10,6%). En revanche, explique l'Ansd, il est noté une baisse des rémunérations dans les secteurs de la construction (-3,6%), du commerce (-3,4%) et des services (-1,2%).

Selon l'Ansd, la progression de la masse salariale dans le secteur de l'industrie est portée par celle des rémunérations dans les sous-secteurs des activités de fabrication (+12,6%), de production et de distribution d'électricité et de gaz (+8,3%) et extractives (+6,0%).

Quant à la baisse de la masse salariale dans les services, elle est en relation avec le repli des rémunérations dans les sous-secteurs des activités artistiques, sportives et récréatives (-9,7%), du transport et de l'entreposage (-7,4%) et des activités financières et d'assurance (-1,8%).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parallèlement à la distribution des effectifs, une grande partie (92,1%) des salaires versés au troisième trimestre 2025 par le secteur moderne est destinée aux permanents.

Par ailleurs, selon la branche d'activité, une distribution similaire est observée au troisième trimestre 2025 pour la totalité des branches d'activités de l'industrie, du commerce et des services. Toutefois, une part, assez considérable des rémunérations est versée au personnel saisonnier dans l'enseignement (32,2%), la construction (29,2%) et les activités de soutien et de bureau (25,6%).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.