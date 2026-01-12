Sénégal: Rémunération des travailleurs - L'Ansd note une hausse de 2,1% au 3e trimestre 2025

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié une enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (Eerh).

Elle informe qu'au troisième trimestre 2025, la masse salariale dans le secteur moderne s'établit à 385,9 milliards de FCFA contre 377,9 milliards de FCFA un an plus tôt, soit une hausse de 2,1%. Cet accroissement fait suite à l'augmentation de la masse salariale dans les secteurs de l'industrie (+10,6%). En revanche, explique l'Ansd, il est noté une baisse des rémunérations dans les secteurs de la construction (-3,6%), du commerce (-3,4%) et des services (-1,2%).

Selon l'Ansd, la progression de la masse salariale dans le secteur de l'industrie est portée par celle des rémunérations dans les sous-secteurs des activités de fabrication (+12,6%), de production et de distribution d'électricité et de gaz (+8,3%) et extractives (+6,0%).

Quant à la baisse de la masse salariale dans les services, elle est en relation avec le repli des rémunérations dans les sous-secteurs des activités artistiques, sportives et récréatives (-9,7%), du transport et de l'entreposage (-7,4%) et des activités financières et d'assurance (-1,8%).

Parallèlement à la distribution des effectifs, une grande partie (92,1%) des salaires versés au troisième trimestre 2025 par le secteur moderne est destinée aux permanents.

Par ailleurs, selon la branche d'activité, une distribution similaire est observée au troisième trimestre 2025 pour la totalité des branches d'activités de l'industrie, du commerce et des services. Toutefois, une part, assez considérable des rémunérations est versée au personnel saisonnier dans l'enseignement (32,2%), la construction (29,2%) et les activités de soutien et de bureau (25,6%).