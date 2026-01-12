Sénégal: Importations du pays - L'Ansd note une baisse de 10,5% au mois de novembre 2025

Les importations du mois de novembre 2025 s'évaluent à 713,3 milliards de FCFA contre 796,5 milliards de FCFA au mois précédent, soit une baisse de 10,5%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette diminution fait suite à celle des achats à l'extérieur des produits pétroliers raffinés (77,0 milliards de FCFA contre 124,7 milliards de FCFA le mois précédent), d'autres matériels de transports (195,9 milliards de FCFA contre 218,4 milliards de FCFA), d'autres machines et appareils (50,4 milliards de FCFA contre 55,1 milliards de FCFA) et des métaux communs (18,6 milliards de FCFA contre 25,7 milliards de FCFA).

Cependant, souligne l'Ansd, l'augmentation des importations de sucres bruts et raffinés (14,5 milliards de FCFA contre 5,1 milliards de FCFA le mois précédent) a atténué cette baisse. Comparées au mois de novembre 2024, les importations progressent de 23,8%. Leur cumul à fin novembre 2025 s'établit à 6 734,3 milliards de FCFA contre 6 439,0 milliards de FCFA pour la même période de 2024, soit un relèvement de 4,6%.

Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les autres matériels de transport (195,9 milliards de FCFA), les autres produits pétroliers raffinés (77,0 milliards de FCFA), les huiles brutes de pétrole raffinées (40,6 milliards de FCFA), les produits pharmaceutiques (23,9 milliards de FCFA) et les métaux communs (18,6 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal au mois de novembre 2025 sont la République populaire de Chine (11,6%), la France (7,1%), l'Inde (5,2%), la Russie (4,6 %) et les Etats Unis d'Amérique (4,0%).

Le solde de la balance commerciale, renseigne l'Ansd, s'établit à -389,7 milliards de FCFA au mois de novembre 2025 contre -107,8 milliards de FCFA au mois précédent. Cette détérioration du solde résulte du déficit vis-à-vis des Pays Bas (-131,6 milliards FCFA contre +96,5 milliards de FCFA au mois précédent), de l'Espagne (-55,5 milliards de FCFA contre +14,7 milliards de FCFA) et de la baisse de l'excédent à l'endroit de l'Italie (+20,0 milliards de FCFA contre +96,9 milliards de FCFA), du Mali (+41,5 milliards de FCFA contre +144,4 milliards de FCFA) et de la Suisse (+50,4 milliards de FCFA contre +95,5 milliards de FCFA).

En revanche, la réduction du déficit vis-à-vis de la Chine (-74,5 millions de FCFA contre -82,2 milliards de FCFA au mois précédent), de la France (-48,9 milliards de FCFA contre -53,1 milliards de FCFA) et des Emirats Arabes Unis ( 7,8 milliards de FCFA contre -24,5 milliards de FCFA) a atténué cette progression. Le cumul du solde commercial sur les 11 premiers mois de 2025 s'établit à -1 624,4 milliards de FCFA contre -2 934,3 milliards de FCFA à la même période en 2024.