Sénégal: Importations du pays - L'Ansd note une baisse de 10,5% au mois de novembre 2025

12 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Les importations du mois de novembre 2025 s'évaluent à 713,3 milliards de FCFA contre 796,5 milliards de FCFA au mois précédent, soit une baisse de 10,5%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette diminution fait suite à celle des achats à l'extérieur des produits pétroliers raffinés (77,0 milliards de FCFA contre 124,7 milliards de FCFA le mois précédent), d'autres matériels de transports (195,9 milliards de FCFA contre 218,4 milliards de FCFA), d'autres machines et appareils (50,4 milliards de FCFA contre 55,1 milliards de FCFA) et des métaux communs (18,6 milliards de FCFA contre 25,7 milliards de FCFA).

Cependant, souligne l'Ansd, l'augmentation des importations de sucres bruts et raffinés (14,5 milliards de FCFA contre 5,1 milliards de FCFA le mois précédent) a atténué cette baisse. Comparées au mois de novembre 2024, les importations progressent de 23,8%. Leur cumul à fin novembre 2025 s'établit à 6 734,3 milliards de FCFA contre 6 439,0 milliards de FCFA pour la même période de 2024, soit un relèvement de 4,6%.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les autres matériels de transport (195,9 milliards de FCFA), les autres produits pétroliers raffinés (77,0 milliards de FCFA), les huiles brutes de pétrole raffinées (40,6 milliards de FCFA), les produits pharmaceutiques (23,9 milliards de FCFA) et les métaux communs (18,6 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal au mois de novembre 2025 sont la République populaire de Chine (11,6%), la France (7,1%), l'Inde (5,2%), la Russie (4,6 %) et les Etats Unis d'Amérique (4,0%).

Le solde de la balance commerciale, renseigne l'Ansd, s'établit à -389,7 milliards de FCFA au mois de novembre 2025 contre -107,8 milliards de FCFA au mois précédent. Cette détérioration du solde résulte du déficit vis-à-vis des Pays Bas (-131,6 milliards FCFA contre +96,5 milliards de FCFA au mois précédent), de l'Espagne (-55,5 milliards de FCFA contre +14,7 milliards de FCFA) et de la baisse de l'excédent à l'endroit de l'Italie (+20,0 milliards de FCFA contre +96,9 milliards de FCFA), du Mali (+41,5 milliards de FCFA contre +144,4 milliards de FCFA) et de la Suisse (+50,4 milliards de FCFA contre +95,5 milliards de FCFA).

En revanche, la réduction du déficit vis-à-vis de la Chine (-74,5 millions de FCFA contre -82,2 milliards de FCFA au mois précédent), de la France (-48,9 milliards de FCFA contre -53,1 milliards de FCFA) et des Emirats Arabes Unis ( 7,8 milliards de FCFA contre -24,5 milliards de FCFA) a atténué cette progression. Le cumul du solde commercial sur les 11 premiers mois de 2025 s'établit à -1 624,4 milliards de FCFA contre -2 934,3 milliards de FCFA à la même période en 2024.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.