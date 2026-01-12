Sénégal: Thiès - La transformation de l'attapulgite pourrait générer plus de 6 000 emplois et 44 milliards par an, selon Alioune Sarr

La transformation de l'attapulgite à Thiès peut créer plus de 6 000 emplois et 44 milliards de francs CFA par an. La conviction est du maire de Notto Diobass, Alioune Sarr. L'ancien ministre l'a affirmé lors d'un panel tenu à Thiès, sur le thème « Industrialisation et développement local de Thiès ». Alioune Sarr a également présenté le projet pétrochimique, qui pourrait lui aussi générer 136 000 emplois et 11 000 milliards de francs CFA.

« La région de Thiès peut-elle être un moteur pour le Sénégal ? » C'est cette question que l'ancien ministre, Alioune Sarr, maire de la commune de Notto Diobass, a posée au public venu assister au panel organisé par des responsables de son parti, Alliance pour le Sénégal, le samedi 10 janvier à Thiès. Le maire de Notto Diobass a répondu par l'affirmative, à l'instar du public, en démontrant comment le département de Thiès et la région peuvent être des moteurs du développement économique du Sénégal.

Pour lui, au vu de ses potentialités en termes de ressources naturelles, de maraîchage, d'infrastructures, sur le plan religieux, mais également à travers son capital humain, Thiès peut réellement être un moteur pour le Sénégal. Cependant, il faut impérativement transformer ces richesses par l'industrialisation de ses ressources naturelles, notamment l'attapulgite. À l'en croire, Thiès peut fournir au Sénégal une bonne partie de ses besoins.

Pour ce faire, le maire de Diobass a présenté un plan de développement reposant sur cinq piliers : pôles pétrochimiques, mines et industrie minérale, agro-industrie, logistique, et enfin capital humain, services et bonne gouvernance. Selon le maire de Notto Diobass, la pétrochimie, les mines et l'industrie agroalimentaire peuvent à elles seules résoudre les problèmes d'emploi des jeunes, en créant des milliers d'emplois à Thiès et en réduisant le déficit de la balance commerciale sur les produits de première nécessité.

Parmi ces potentialités, l'attapulgite peut jouer un rôle majeur selon Alioune Sarr. La transformation de l'attapulgite sur place, avec une réserve immense à Thiès, entre Pout et Allou Kagne, et un marché européen estimé à 100 milliards de dollars, peut produire 44 milliards par an et plus de 6 000 emplois, a estimé le maire de Notto Diobass.

À l'en croire, avec 300 000 tonnes d'attapulgite par an, on peut produire des produits pharmaceutiques, cosmétiques, de litière animale, entre autres. Pour ce projet, Alioune Sarr a précisé que Notto Diobass dispose déjà de l'espace nécessaire dans la zone réservée au domaine industriel du Diobass.

Ce qui reste, selon lui, est de séduire des investisseurs dans le cadre d'un partenariat public-privé. Selon Alioune Sarr, à côté de l'attapulgite, le pôle pétrochimique peut créer plus de 136 000 emplois et générer 11 000 milliards de francs CFA. Avec une centrale électrique au gaz de 250 à 400 MW, il serait possible de réduire les factures d'électricité pour les ménages et les industries, a-t-il souligné.