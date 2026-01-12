Sénégal: Thiès - Les éleveurs réceptionnent 1 050 bovins exotiques à haut potentiel génétique

Les éleveurs du Sénégal ont salué la vision des nouvelles autorités de l'État et leur engagement à accompagner le secteur de l'élevage vers sa modernisation. Ils ont exprimé leur satisfaction au président de la République et au Premier ministre pour la subvention de 50 % par sujet accordée aux éleveurs dans le cadre de l'acquisition de 1 050 bovins exotiques à haut potentiel génétique.

Les éleveurs, réunis autour du Groupement pour l'amélioration génétique et l'élevage pastoral et extensif au Sénégal (GEPES), ont réceptionné officiellement ces bovins, le samedi 10 janvier, à l'École nationale supérieure d'agriculture (ENSA) de Thiès, des mains du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne.

Selon le président du GEPES, Harouna Gallo Ba, la subvention de 50 %, accordée par le gouvernement, a été entièrement versée quatre mois avant l'arrivée du bateau qui a transporté les bovins du Brésil au Sénégal, ce qui a permis d'accélérer le processus d'importation et de garantir la réussite de l'opération. Ce geste, a-t-il souligné, montre clairement la volonté des autorités d'accompagner le secteur vers la modernisation.

Lors de la cérémonie, les représentants des éleveurs se sont fortement mobilisés et ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, au Premier ministre et au ministre de tutelle pour leur vision et leur engagement envers l'élevage. Ils ont également salué l'écoute attentive du ministre Mabouba Diagne et sa proximité avec les éleveurs pour recueillir leurs besoins.

Pour le président du GEPES, cette opération contribue à l'amélioration de la production de lait et de viande, à la réduction de la facture laitière et à l'amélioration génétique du cheptel au Sénégal, en vue d'atteindre l'autosuffisance. Une forte demande pour l'acquisition de races améliorées a par ailleurs été notée, justifiant une nouvelle opération à venir, selon le GEPES.

Harouna Gallo Ba a rappelé que le rendement de ces bovins nécessite un accompagnement en termes d'alimentation et d'eau, car ils seront disséminés dans tout le pays. La construction de forages pastoraux solaires à grand débit et la revitalisation des vallées fossiles sont essentielles pour fixer les éleveurs et réduire la transhumance. Il a également souligné la nécessité de lutter contre le vol de bétail.

Présidant la cérémonie, le ministre Mabouba Diagne a réitéré l'engagement des hautes autorités de l'État à moderniser le secteur et atteindre l'autosuffisance alimentaire en lait. Selon lui, le Sénégal aura besoin de 150 000 bovins exotiques d'ici 2029, chaque girolando pouvant produire 20 litres de lait par jour, ce qui permettrait de couvrir les besoins nationaux et réduire la dépendance aux importations.

Le ministre a lancé un appel à la diaspora, au secteur privé national et aux citoyens pour participer à cet objectif. Il a invité les maires à délivrer 50 000 hectares de terres pour la culture de fourrage et à mettre à disposition des vétérinaires pour assurer la santé des bovins. Concernant le vol de bétail, il a conseillé aux éleveurs de souscrire à l'assurance tous risques.

Grâce au président de la République et au Premier ministre, l'État a subventionné 50 % par sujet, soit une enveloppe globale de 1 450 000 000 francs CFA, pour l'acquisition des 1 050 bovins dans le budget 2025 du ministère. Cette opération représente une augmentation de 114 % de la subvention par rapport à 2023, où 300 taurillons avaient été importés avec une subvention de 675 000 000 francs CFA. Pour rappel, la réception officielle concerne 400 taurillons Guzera, 350 génisses gestantes Guzera et 300 génisses Girolando, totalisant 1 050 bovins exotiques à haut potentiel génétique remis aux éleveurs.