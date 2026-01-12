Le philosophe et universitaire sénégalais Souleymane Bachir Diagne a appelé à un strict respect des règles qui encadrent la mobilité académique, à la suite de la polémique née du recrutement d'enseignants sénégalais par la République de Guinée.

Invité de l'émission Point de Vue sur la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), M. Diagne a rappelé un principe fondamental du monde universitaire : « On ne peut être titulaire de deux postes à la fois », insistant sur la nécessité de clarifier le statut des enseignants concernés et les modalités de leur intervention à l'étranger.

Selon lui, le débat ne doit pas être réduit à une lecture émotionnelle ou à l'idée d'un supposé exode des cerveaux. « On ne voit pas très bien les universitaires sénégalais décider de s'exiler ou d'aller s'installer durablement en Guinée », a-t-il souligné, appelant à dépasser « les lectures sensationnalistes ».

Pour Souleymane Bachir Diagne, la question centrale reste celle du cadre juridique et institutionnel. Il estime légitime que les autorités sénégalaises cherchent à savoir « dans quel cadre des enseignants sénégalais interviennent dans un pays frère et ce qu'il advient de leur charge de travail au Sénégal ».