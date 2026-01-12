Ile Maurice: Rencontre fructueuse entre l'expert Philip Baker et le Premier ministre

12 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

Le Dr Philip Baker, expert de renommée internationale en fiscalité et King's Counsel auprès de la Field Court Tax Chambers au Royaume-Uni, a rencontré le Premier ministre, Navin Ramgoolam, au New Treasury Building à Port-Louis, jeudi 8 janvier.

À l'issue de la rencontre, le Dr Baker a qualifié les échanges d'intéressants et productifs. Les discussions ont porté sur un projet d'un grand intérêt pour le Premier ministre, qui progresse actuellement de manière satisfaisante.

Autorité reconnue en droit fiscal international, Philip Baker dispose d'une vaste expérience en matière de rédaction législative fiscale et d'une connaissance approfondie du cadre juridique mauricien. Il a joué un rôle déterminant dans l'élaboration du régime de double imposition de Maurice dans les années 1990, un dispositif ayant largement contribué à positionner l'île comme une place financière internationale compétitive. Il a également participé activement à la mise en place du régime d'exemption partielle, qui a succédé au régime de double imposition.

Ancien professeur de droit à l'Université de Londres de 1979 à 1987, son expertise couvre les questions fiscales touchant les entreprises, les particuliers et les gouvernements, avec un intérêt particulier pour l'interface entre la fiscalité et la Convention européenne des droits de l'homme. Il est également l'auteur d'un ouvrage de référence sur les conventions de double imposition.

Cette rencontre entre Philip Baker et le Premier ministre s'inscrit dans une collaboration continue autour de projets fiscaux majeurs, visant à maintenir et à renforcer la position de Maurice en tant que centre financier international solide et crédible.

