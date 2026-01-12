Ile Maurice: Le lump sum de son défunt mari disparaît - Une employée de banque arrêtée

À Chemin-Grenier, une maîtresse d'école vit un véritable cauchemar depuis qu'elle a découvert que ses économies - notamment le lump sum de son défunt mari, ancien infirmier - avaient mystérieusement disparu de son compte bancaire.

Tout a commencé lorsqu'elle s'est rendue, comme à son habitude, dans la branche locale de sa banque, une institution pourtant réputée pour sa sécurité. En consultant son relevé, elle a eu le choc de sa vie : son compte était vide. Pas un sou. Rien.

Déstabilisée et inquiète, elle en parle à son voisin, un policier, qui lui conseille immédiatement de porter plainte. Elle s'exécute sans tarder, et l'enquête démarre rapidement.

Les vérifications révèlent bientôt un nom : celui d'une employée de la banque. Cette semaine, elle a été arrêtée, soupçonnée d'être directement impliquée dans la fraude. Les enquêteurs tentent désormais de comprendre comment l'escroquerie a été orchestrée et si d'autres personnes pourraient être impliquées.

Du côté de la banque, le silence reste de mise. En interne, on murmure qu'une vérification générale des comptes et des accès est en cours, mais aucune déclaration officielle n'a encore été faite.

Pour la victime, cette affaire est un coup dur. Elle avait gardé cet argent en mémoire de son mari et comptait dessus pour assurer son avenir. Aujourd'hui, elle espère avant tout récupérer ce qui lui revient et voir toute la lumière faite sur cette fraude qui choque la communauté de Chemin-Grenier.