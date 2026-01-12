Ile Maurice: La France fixe ses priorités diplomatiques pour 2026

Présent à Paris, Frédéric Bontems, ambassadeur de France à Maurice, a participé à la 31e Conférence des ambassadrices et ambassadeurs, tenue les 8 et 9 janvier, et organisée à la présidence de la République ainsi qu'au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette rencontre annuelle visait à mettre en lumière les orientations stratégiques de la diplomatie française et de fixer le cap de l'action extérieure de la France pour l'année 2026.

Le 8 janvier, l'ensemble des ambassadrices et ambassadeurs français a été reçu au Palais de l'Élysée par le président Emmanuel Macron dans le cadre de cette conférence stratégique. Dans un contexte international marqué par de fortes tensions et des recompositions géopolitiques rapides, le chef de l'État a appelé la diplomatie française à garder confiance dans sa capacité d'action : «Ne cédez pas à la mode du commentaire, ne cédez pas au défaitisme.»

Placée sous le signe de l'affirmation et de l'impact, cette conférence s'est déroulée en présence du ministre indien des Affaires étrangères. Cette participation a souligné l'importance du dialogue stratégique avec l'Inde, acteur majeur de la scène internationale et des BRICS, alors que la France se prépare à assumer la présidence du G7. Au cours de la journée, Emmanuel Macron a conduit trois réunions de travail thématiques avec les ambassadeurs concernés, appelées à structurer l'agenda diplomatique français de 2026.

Les échanges ont porté sur l'agenda de la souveraineté européenne, notamment sur les plans économique et sécuritaire, sur les priorités liées à la future présidence française du G7 - avec un accent particulier sur la réduction des déséquilibres macroéconomiques mondiaux ainsi que le financement du développement et de la transition climatique - et enfin, sur l'Afrique, dans la perspective d'un prochain sommet Afrique-France envisagé à Nairobi, au Kenya.

Frédéric Bontems et Emmanuel Macron à Paris

À l'issue de ces travaux, Emmanuel Macron a défini les grandes priorités diplomatiques françaises pour l'année à venir devant l'ensemble des chefs de mission. Il a insisté sur la nécessité d'une action extérieure cohérente, interministérielle et orientée vers des résultats concrets.

La conférence a également mis en avant le renforcement des moyens humains et opérationnels du réseau diplomatique. Plus de 40 primo ambassadrices et ambassadeurs, récemment nommés, suivent actuellement un programme de formation intensif de 15 jours. Par ailleurs, les diplomates français bénéficient de nouveaux modules de formation consacrés à la lutte contre la désinformation et aux enjeux de la guerre informationnelle, développés par l'Académie diplomatique et consulaire.

Enfin, les ambassadeurs ont été appelés à renforcer leur proximité avec les citoyens français, notamment à travers des échanges organisés dans plusieurs régions, afin de rendre compte des priorités de la France sur la scène internationale.