Ile Maurice: Fin de mission pour Henry Jardine

À quelques jours de la fin de sa mission, l'ambassadeur des États-Unis à Maurice et aux Seychelles, Henry V. Jardine, a rencontré la presse le 7 janvier à sa résidence à Floréal. Il a profité de l'occasion pour dresser le bilan de ses trois années de mandat. Son départ intervient dans un contexte diplomatique particulier. Pour rappel, l'administration du président Donald Trump avait ordonné le rappel de près de 30 ambassadeurs en poste à l'étranger, dont Henry V. Jardine.

Dans une atmosphère conviviale, l'ambassadeur a rappelé le rôle central de la presse. Il a salué la qualité des relations entretenues avec les journalistes: «Je vous remercie pour le dialogue franc, professionnel et respectueux, même lorsque des questions sensibles étaient abordées.» Selon lui, ces échanges ont contribué à renforcer la transparence et la compréhension mutuelle.

Revenant sur les temps forts de sa mission entamée en février 2023, il a mis en avant le renforcement de la coopération entre Maurice et les États-Unis dans plusieurs domaines clés. Il a notamment cité la sécurité maritime et régionale dans l'océan Indien, la collaboration accrue en matière de maintien de l'ordre et de lutte contre les crimes transnationaux, ainsi que les efforts conjoints pour améliorer les capacités d'enquête et de formation des forces de l'ordre.

Sur le plan économique, il a rappelé les initiatives visant à dynamiser les échanges commerciaux et à positionner Maurice comme une plateforme stratégique entre l'Afrique, l'Inde et les États-Unis. Il a également insisté sur l'importance des liens humains et culturels à travers les programmes éducatifs, les échanges universitaires, les actions en faveur de la jeunesse, et le soutien apporté à plusieurs institutions culturelles et patrimoniales du pays.

L'ambassadeur a par ailleurs souligné le caractère structurant de certains projets appelés à marquer durablement la relation bilatérale, notamment la construction de la nouvelle ambassade américaine et la préparation du sommet économique États-Unis-Afrique prévu à Maurice en juillet 2026.

Derniers échanges politiques

Dans le cadre de la conclusion de sa mission diplomatique, Henry V. Jardine a multiplié les rencontres avec les autorités. Le 5 janvier, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales, les enjeux géopolitiques dans l'océan Indien et la continuité des projets communs après son départ, dans un esprit de coopération et de partenariat renforcé. Le 7 janvier, il s'est entretenu avec le Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, sur les enjeux régionaux, la coopération sécuritaire et les perspectives économiques à long terme.