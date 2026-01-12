Ile Maurice: Un terrain à l'abandon pose problème

À Goodlands, à la Bank Road, un terrain négligé par son propriétaire est devenu un véritable problème pour les résidents. Cela fait désormais plusieurs années que la situation perdure et qu'aucune action n'a été prise. Cet endroit a évolué avec le temps en un refuge pour les toxicomanes et en une décharge à ciel ouvert où s'accumulent diverses sortes de détritus.

La végétation a envahi le terrain, les lianes s'emparant même des lampadaires, plongeant le voisinage dans une obscurité troublante chaque nuit. La prolifération des décharges illégales constitue une menace pour l'environnement et la santé publique.

Malgré les messages et les lettres adressés au District Council de Rivière-du-Rempart depuis 2024, jusqu'à présent, aucune action n'a été effectuée. Le terrain négligé devient un véritable casse-tête pour les habitants, car il y a également des arbres qui posent problème : ils peuvent endommager les câbles électriques durant la saison cyclonique et plus de six ou sept colonnes d'éclairage risquent de tomber, provoquant des coupures de courant dans la région.

Par le passé, il y a même eu des vols dans des maisons, ainsi que des jeunes qui se droguaient sur le terrain et y jetaient leurs seringues. Un autre problème concerne la prolifération des moustiques, alimentée par l'eau stagnante ; ce phénomène augmente le risque de maladies, mettant en danger la santé publique.

Ce sont les habitants vivant à proximité qui souffrent au quotidien et espèrent que cette année-ci, le conseil de district de Rivière-du-Rempart prendra des mesures et nettoiera le terrain négligé pour leur sécurité et leur santé. Les autorités locales évoquent un manque d'équipements pour justifier leur inaction. Les habitants souhaitent que le conseil de district assume ses responsabilités afin de rétablir la propreté et la sécurité de leur quartier.