Ile Maurice: Un quinquagénaire décède une semaine après son agression

Un homme de 55 ans, grièvement blessé lors d'une violente agression survenue à Colombo Street, Montagne-Longue, est décédé des suites de ses blessures. Les faits remontent à la soirée du 4 janvier 2026, aux abords du Singh Shop, le long de Colombo Road.

La victime, Sanjay Khetoo, habitant Pipon Street, Ste-Croix, avait été admise à l'unité des soins intensifs (ICU) de l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam National (SSRN), à Pamplemousses, dans un état critique. Malgré les soins prodigués, son état s'est détérioré et son décès a été constaté dimanche. L'autopsie a été pratiquée ce lundi 12 janvier afin de déterminer les causes exactes de son décès.

Un proche de 24 ans, habitant à la même adresse, avait également été blessé lors de l'altercation. Vers 22 h 30, la police de Montagne-Longue avait été appelée sur les lieux. À leur arrivée, les policiers ont trouvé les deux hommes blessés sur la voie publique, à la suite d'une dispute impliquant deux autres individus qui avaient déjà pris la fuite.

Selon une source proche de l'enquête, l'agression aurait éclaté à propos d'un parking. Au domicile de la victime, le temps semble s'être arrêté. Les proches peinent à comprendre comment un moment de joie a pu tourner au drame. «Nou les lazistis fer so travay», confie une proche.

Au cours de l'altercation, le jeune homme de 24 ans aurait été frappé au ventre avec une bouteille de bière. Lorsque Sanjay Khetoo est intervenu, il aurait été poussé violemment, chutant lourdement sur la chaussée et se blessant gravement à la tête, avec un saignement abondant.

Les deux blessés avaient d'abord été transportés à l'hôpital de Long Mountain, avant d'être transférés à l'hôpital SSRN, Pamplemousses. Aucun témoignage n'avait pu être recueilli immédiatement, les victimes souffrant de douleurs sévères. Elles ont toutefois indiqué pouvoir identifier leurs agresseurs.

Dans le cadre de l'enquête, la CID de Terre-Rouge, sous la responsabilité du Detective Inspector Goorye et la supervision du DSP Buchoo, a procédé à l'arrestation de deux suspects résidant à Montagne-Longue, le 5 janvier. Il s'agit de Kishore Bundhoo, alias Kalloo, âgé de 42 ans, et Arvind Sookree, alias Coco, âgé de 30 ans, un policier affecté au NCG de Grand Gaube. Lors de son interrogatoire, Arvind Sookree a admis avoir porté un coup de poing à un homme plus âgé, provoquant sa chute. Son témoignage a été consigné. Kishore Bundhoo, pour sa part, a donné sa déposition en présence de son avocat, Me Anoop Goodary.

Les deux suspects ont comparu en cour sous une charge provisoire d'agression préméditée, et la police s'est opposée à leur remise en liberté. Ils ont été reconduits en cellule et ont de nouveau été traduits en cour ce lundi matin pour la confirmation de la charge provisoire.