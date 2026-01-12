Ile Maurice: Le ministre de l'Éducation à Grand-Baie et The Vale

Le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, était présent hier aux exercices d'admission en Grade 1 à la Grand-Baie Government School et à celle The Vale. À Grand-Baie, il a incité les parents qui accompagnaient leurs enfants à les motiver à devenir des combattants de la connaissance et à les soutenir à la maison. Il a aussi fait ressortir: «L'école ne doit pas uniquement enseigner des connaissances académiques mais aussi établir un environnement favorable au développement intégral de l'enfant.»

Le ministre a aussi félicité les parents, les élèves et surtout le personnel de l'école, qui a mis en œuvre des approches innovantes pour rendre les salles de classe plus dynamiques et colorées avec des supports visuels et des activités créatives, encourageant le plaisir d'apprendre et l'amour de la lecture.

L'éducation se présente comme une responsabilité commune et un objectif social, selon lui. Le headmaster de l'école, Suraj Bhagoban, a déclaré : «L'établissement a introduit un nouveau concept éducatif destiné aux élèves. Les salles de classe ont été totalement réinventées pour mieux servir les besoins des enfants et briser avec un cadre d'apprentissage auparavant considéré comme monotone et peu engageant.» Il y a aussi un creative space où les élèves pourront dessiner, jouer et lire, rendant l'apprentissage amusant.

Le headmaster a aussi souligné que le projet avait été complètement élaboré et réalisé par les enseignants, mettant en avant la détermination et l'implication de l'équipe éducative.

À l'école gouvernementale de The Vale, le ministre a également invité les parents à travailler main dans la main avec les enseignants, en veillant à ne pas imposer aux enfants une pression inutile, tout en assurant un cadre disciplinaire essentiel à leur progression scolaire. Pour le premier trimestre, il a exprimé sa volonté de renforcer les activités extracurriculaires, considérées comme un moyen important de favoriser l'épanouissement personnel des élèves.

Ces activités offriront aux enfants davantage d'occasions de développer leurs talents, leur créativité et leur confiance en eux. Pour le ministre, l'école ne doit pas être perçue uniquement comme un lieu d'apprentissage académique, mais également comme un espace où chaque enfant peut s'exprimer librement.

Selon Mahend Gungapersad, chaque enfant a son rythme et il faut accepter les élèves comme ils sont. Il espère les voir progresser dans leur vie. Cette approche vise à instaurer un équilibre entre exigences scolaires, bien-être et développement global, en impliquant à la fois les familles et la communauté éducative dans la réussite des élèves.