Ile Maurice: Des pistes de coopération dans le numérique et l'enseignement supérieur

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche, Kaviraj Sukon, a reçu Irada Zeynalova, ambassadrice de la Fédération de Russie à Maurice, et Boris Titov, envoyé spécial du président de la Fédération de Russie pour les Objectifs de développement durable des Nations unies, le jeudi 8 janvier.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une mission officielle de Boris Titov à Maurice, axée sur le renforcement des partenariats internationaux en faveur du développement durable et de l'innovation. Les échanges ont été qualifiés de constructifs et porteurs d'avenir par le ministre, mettant en lumière des domaines de coopération à fort potentiel entre les deux pays : «Nous avons exploré des pistes de coopération en matière d'assistance technique de la Russie afin de renforcer les capacités de Maurice dans la digitalisation des petites et moyennes entreprises.»

Les discussions ont également porté sur la promotion des échanges académiques, tant pour les étudiants que pour les enseignants, notamment dans les domaines liés au numérique. De tels programmes visent à favoriser le transfert de compétences, le partage d'expertise et l'ouverture internationale du système d'enseignement supérieur mauricien.

Selon le ministre Sukon, ces pistes de coopération s'inscrivent pleinement dans la vision du gouvernement visant à renforcer le capital humain, à stimuler l'innovation et à consolider les partenariats internationaux au service des objectifs de développement durable.