Ethiopie: Le pays renforce ses investissements dans les infrastructures hydrauliques pour appuyer son développement.

12 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie accroît fortement ses investissements dans les infrastructures hydrauliques pour assurer un accès fiable à l'eau aux ménages, à l'industrie et à l'agriculture.

Dans une déclaration publiée sur son compte officiel sur sa page des réseaux sociaux, le bureau du Premier ministre a mis en avant l'approche globale adoptée par le pays en matière de gestion des ressources en eau.

Le bureau a indiqué que les actions en cours ont pour objectif de réduire les inégalités d'accès à l'eau tout en renforçant durablement la résilience économique et la sécurité alimentaire du pays.

Selon le bureau du Premier ministre, l'Éthiopie poursuit une politique active d'investissement dans les infrastructures hydrauliques afin d'assurer aux ménages, au secteur agricole et à l'industrie un approvisionnement en eau sûr et constant.

Les initiatives engagées couvrent une large gamme de projets, allant de l'élargissement des systèmes d'approvisionnement en eau à la remise en état des barrages et des réservoirs existants.

Ces projets s'inscrivent pleinement dans le cadre du programme national de développement, lequel accorde une importance particulière au renforcement des capacités d'irrigation et de stockage de l'eau pour soutenir la production agricole et consolider la sécurité alimentaire.

Au-delà de leurs retombées économiques, ces investissements visent également à améliorer les indicateurs de santé publique.

Le bureau a précisé que les priorités incluent le renforcement de l'assainissement, la diminution des maladies liées à l'eau et l'accroissement de la capacité du pays à faire face aux effets récurrents des sécheresses et du changement climatique.

En mettant l'accent sur une gestion durable et équitable des ressources hydriques, l'Éthiopie entend garantir aux communautés les moyens nécessaires à leur bien-être, à la préservation de leurs moyens de subsistance et à une croissance économique inclusive, tout en posant les bases d'un développement durable à long terme.

Enfin, grâce à l'intégration de pratiques de gestion responsables, le gouvernement ambitionne d'assurer une distribution équilibrée de l'eau, afin que les piliers de la croissance future de l'Éthiopie demeurent solides et profitent à l'ensemble de la population.

